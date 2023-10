Las tarifas de las escuelas deportivas se han encarecido hasta un 48,9 por ciento este curso después de que su gestión pase de ser pública, del Institut Municipal d’Esports (IME), a manos de clubs privados. Así, en el caso de las escuelas deportivas de atletismo, la tarifa mensual para empadronados en Palma el año pasado era de 23,50 euros si era abonado al IME y de 31 si no lo era. Este año los precios se ha incrementado a 35 euros, lo que supone un alza del 48,9 por ciento para los socios del IME y del 12,9 por ciento para los que no lo son.

Desde PSOE Palma recuerdan que hay que añadir la cuota anual de socios a Club Mallorca Trail, empresa que gestiona los cursos, y que supone 25 euros, más otros 25 euros para niños nacidos antes del 2011 en concepto de licencia deportiva».

En el caso del fútbol, los incrementos son similares, ya que ha pasado de 23,50 (para abonados del IME) y de 31 euros (no abonados) hasta los 35 euros de este curso que gestiona la Fundació Reial Mallorca y que se llevarán a cabo en Son Moix. Además, hay que añadir 30 euros para darse de alta. En cuanto a los cursos de fútbol gestionados por Fundació Mallorca Integra, las tarifas no están disponibles.

Por otro lado, las clases de esgrima se incrementan también a 30 euros mensuales respecto a los 23,50 euros que pagaban los abonados de IME. Los usuarios este año tendrán que añadir la cuota de socio, que asciende a 45 euros, más la cuota de federación, que varía en función de la edad del deportista.

Quejas

Francisco Ducrós, regidor del PSOE, insistió en que el paso de las escuelas deportivas del IME a los clubs supone «crear un servicio privado 100 por cien. Este curso supone un caos y nos están llegando muchas quejas de usuarios». El hecho de que empresas privadas gestionen este año los cursos supone además que «el IME no puede pasar los datos de los alumnos y los clubs no pueden contactar con ellos, por lo que hay desinformación. El usuario ya no puede dirigirse al IME», se lamenta Ducrós.

Compromiso

Fuentes del Ajuntament de Palma señalaron ayer que «nuestro compromiso era que no iban a subir los precios», por lo que «el IME hablará de inmediato con los clubs donde se han dado incrementos de tarifas para saber qué ha pasado». Advierten que en todo caso, «se estaría hablando de precios máximos y que hay descuentos para familias monoparentales o por segundo hijo, por lo que normalmente se llevan a cabo rebajas». Aún así, el Consistorio tomará medidas para conocer la situación actual.