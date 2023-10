MÉS per Palma ha pedido al gobierno municipal de Cort que no dé permiso a la celebración el 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional, de un homenaje a los caídos por España en el paseo del Borne. En un comunicado, la regidora y portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha solicitado al gobierno de Palma que no preste el espacio público para desarrollar actividades que «normalizan los conflictos bélicos».

Truyol sostiene que el Ayuntamiento de Palma debe promover la cultura de la paz: «ésta es la única bandera que deben levantar y estar presente en las calles de Palma», sobre todo en un contexto internacional de guerras, también en Europa. El consistorio, ha continuado, debería «marcar un camino» de denuncia de las guerras, de explicación de sus motivos y de información de los argumentos economicistas, los gastos absurdos y los intereses ocultos de estos conflictos. La portavoz ecosoberanista ha dicho que «ningún gobierno municipal se había atrevido antes a sacar una festividad como ésta de los recintos militares: esto nos muestra que estamos ante un gobierno de absoluto retroceso que nos hace viajar 50 años atrás, cuando el Ejército era el protagonista del sistema político». El permiso del gobierno municipal de PP y Vox muestra su «estilo rancio», ha lamentado Truyol, que ha añadido que Palma es Ciudad Amiga de la Infancia, por lo que no se deberían mostrar en las calles armas y elementos relacionados con las guerras.