El portavoz de Vox en el Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, se ha pronunciado este viernes sobre el acuerdo programático alcanzado con el PP en el Consistorio que no implica la entrada de su partido en el equipo de gobierno declarando que, si en el futuro, «necesitan que entremos, hablaremos». «Hemos aceptado que no entraremos, pero no quiere decir que en el futuro, si el Ayuntamiento y el alcalde necesitan que entremos, hablaremos», ha matizado antes de remarcar que el acuerdo programático entre PP y Vox busca «dar estabilidad» al Consistorio.

Así se ha manifestado Coll durante una entrevista en el programa 'Al Dia' de IB3 Ràdio recogida por Europa Press después de que este jueves se conociera que PP y Vox han alcanzado un acuerdo programático en Cort en el que se incluyen medidas concretas para Palma «con ciertas modificaciones en la organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento y en las comisiones permanentes de Pleno», aunque sin implicar la entrada de Vox en el equipo de gobierno. Coll, no obstante, no ha descartado entrar en el equipo de gobierno en un futuro y ha indicado que, si el PP necesita que Vox entre, se sentarán de nuevo a negociar. Además, el portavoz ha destacado el hecho de que, gracias a este acuerdo hecho público ayer, su formación «estará en la elaboración de presupuestos» del Consistorio. Según ha defendido, el acuerdo permitirá también «revertir la situación» en la que se encuentra la ciudad tras la pasada legislatura gobernada por partidos de la izquierda. El representante de Vox en Cort ha señalado que, por tanto, votarán a favor de todos aquellos puntos que se enmarquen en el acuerdo programático hecho público este jueves, mientras que, «en cosas nuevas, nos sentaremos y hablaremos». Los detalles En concreto, PP y Vox han suscrito un acuerdo programático por el que se establecen las medidas que se pondrán en marcha para poner el ayuntamiento al servicio del ciudadano, «situando el interés general por encima de las cuestiones ideológicas». Noticias relacionadas La oposición acusa al PP de mentir y de entregarse a la extrema derecha En este sentido, ambas formaciones coinciden en que las medidas acordadas en el pacto se centran en promover el desarrollo económico y social de Palma, poniendo en marcha medidas que incentiven el comercio, la restauración y ayuden a los autónomos, reduciendo la «presión fiscal», garantizando el acceso a la vivienda, asegurando unos servicios públicos «de calidad» o la limpieza y movilidad. Por otro lado, se comprometen a eliminar las trabas burocráticas, agilizando los trámites administrativos y garantizando la atención y la realización de trámites en cualquier de las dos lenguas oficiales en Baleares, según apunta el acuerdo. En segundo lugar, el pacto implica modificar la estructura de la administración municipal ejecutiva y las delegaciones de competencias de alcaldía para que exista coherencia entre el acuerdo y la estructura de gobierno y las competencias municipales. También establece una representación proporcional en los consejos de administración de las sociedades mercantiles municipales y organismos autónomos. Por otro lado, crea una comisión bipartita de elaboración de los presupuestos anuales. De dicha comisión formarán parte PP y Vox desde el inicio de la elaboración de los mismos, «de modo que todo aquello que se acuerde en el pacto programático tenga su reflejo en dichos presupuestos». Asimismo, se establece una comisión de evaluación, control y seguimiento del pacto con el objetivo de supervisar el grado de cumplimiento del acuerdo y fijar los objetivos estratégicos para el año. Esta comisión de evaluación, control y seguimiento se reunirá cada dos meses y formarán parte de la misma tres miembros designados por cada una de las fuerzas políticas que figuran en el acuerdo. Con carácter extraordinario se podrá celebrar también una reunión a final de año para abordar situaciones concretas si así lo consideran ambas partes. Del cumplimiento del pacto se derivará el compromiso de Vox de dar estabilidad al gobierno municipal en todas aquellas actuaciones y propuestas que figuren en el mismo. Las actuaciones por parte del gobierno municipal que no tengan que ver con el acuerdo no estarán sujetas a este compromiso de estabilidad y su apoyo dependerá de que respondan o no al «espíritu del pacto». También se reactivará la subcomisión municipal de control presupuestario, que será presidida por un concejal de Vox. Por último, la firma implica un compromiso «explícito» a la atención y respuesta a los requerimientos de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, dependiente del Parlament y creada en virtud del acuerdo de Govern PP-Vox. Los 95 puntos que constan en el acuerdo programático hacen referencia a diez bloques, como son Buen Gobierno; Hacienda y Fiscalidad; Cultura y Patrimonio; Participación Ciudadana, Fiestas Populares y Tradiciones; Movilidad; Vivienda, Urbanismo y Proyectos Estratégicos; Seguridad Ciudadana; Infraestructuras, Sanidad, Sostenibilidad y Medio Ambiente; Economía, Turismo, Comercio, Mercados Municipales y Polígonos Industriales, y Familia, Educación y Política Social. Entre los puntos, destacan algunos como garantizar el derecho a la información, atención y respuesta en la misma lengua en la que se dirija una persona a la administración, modificando, si fuera necesario, el Reglamento de Normalización Lingüística de Cort. También se incluye hacer efectivo el uso normal y oficial del catalán y el castellano, creando condiciones que permitan llegar a la igualdad, o sustituir el dominio palma.cat por palma.es.