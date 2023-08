Vox desiste de entrar en el organigrama de gobierno del PP en el Ajuntament de Palma pero está ahora mismo manteniendo conversaciones con el partido de Jaime Martínez para llegar a un acuerdo de programa. Se garantizaría así una legislatura más plácida para los ‘populares’ y su mayoría simple. Así lo confirmó ayer la regidora de Vox Gari Durán, que advirtió que «interesa más llegar a un pacto programático. Hay interés también por parte del PP de llegar a un pacto para que haya estabilidad».

Durán advirtió que «hay muchos plenos que componen esta legislatura, más de cuarenta, y aquí hay cuestiones que planteamos en nuestro programa, que coinciden en muchos puntos con el proyecto de PP. Otros no, pero pueden ser aprobados». Eso sí, el partido de extrema derecha señaló que «no garantizamos la mayoría absoluta» aunque mostró su colaboración hacia el alcalde Jaime Martínez para sacar adelante proyectos en los próximos cuatro años «que pueden requerir matices».

La situación para el PP no es fácil: con una mayoría simple, bastaría la abstención de Vox para que la izquierda pueda sacar adelante sus propuestas en sesión plenaria, tal y como advirtió Durán. De ahí que señalara que «si hablamos antes del pleno con el PP y hay un acuerdo, será más fácil gobernar que si no hablamos previamente».

Pese a las conversaciones que se están manteniendo estos días, el partido de extrema derecha lanzó una advertencia: «No ofrecemos una mayoría absoluta porque no la hay. A día de hoy hay un pacto de programa para facilitar la gobernabilidad en lo que estamos de acuerdo. Y en lo que no estamos, no». Ahora mismo las conversaciones entre ambos partidos pasan por lanzar «propuestas y contrapropuestas que se pulen hasta llegar a una propuesta definitiva real».

En cuanto a los temas que podrían llegarse a consensos con el PP, Durán enumeró «temas urbanísticos, el acceso a la vivienda, en el que no se están dando los pasos adecuados, o de patrimonio o cultura, más allá de las artes visuales. Respecto a la atención social, si vemos cuestiones que no prosperan, tendremos que seguir presionando». La regidora de Vox dijo que «la estructura del Ajuntament está prácticamente completa. Hemos reiterado que son pocos concejales para tantas áreas. [El gobierno municipal] tendrá que darse cuenta. Sabemos que hay gente del PP que es consciente de las carencias que se van a producir. Con pacto o sin él, no seremos un apéndice del PP».