Tres plantas del edificio municipal de Avenidas se han inundado, debido a la rotura de un latiguillo de un aire acondicionado situado en la quinta planta del inmueble. En concreto, las plantas afectadas son la tercera, cuarta y quinta del edificio. Según los técnicos, los hechos se podrían haber producido el viernes por la tarde, pero al estar cerradas las oficinas no se ha detectado la fuga de agua hasta este domingo. Durante este periodo de tiempo, el agua ha caído sobre la quinta planta, entrando por los falsos techos e inundando también las plantas cuarta y tercera.

Desde el Ajuntament de Palma han informado que, tras ser detectada la inundación, «se ha procedido a cortar el suministro de agua en todo el edificio y realizar una primera valoración de los daños, tanto de las plantas afectadas como del mobiliario y equipo informático». Los Bomberos de Palma, la Policía Local y los técnicos se han personado a primera hora de la mañana en el edificio de Avenidas. En estos momentos, permanece allí un reten de policía y se ha vallado un trozo de la calle frente al edificio por si cayese algún cascote.

Teletrabajo

Cabe precisar que Disciplina y Seguridad del edificio han estimado conveniente que hasta que no se realice una evaluación en profundidad y se confirme la seguridad laboral en todas las plantas afectadas, los empleados de estas tres plantas deberán teletrabajar. No obstante, el agua no ha afectado a la planta baja donde se encuentran las oficinas de atención al público por lo que los usuarios podrán efectuar sus gestiones con normalidad. El concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo, se ha personado en el edificio para conocer de primera mano la situación y coordinar las labores necesarias para el restablecimiento de la normalidad.