«Tenemos 32.585 votos, más de la mitad de la representación del PP. Ellos tienen 11 regidores y nosotros seis. Estos ediles valen para ser investido pero no para gobernar. Y esa es una reflexión que no se han hecho y espero que lo estén digiriendo», señaló ayer Gari Durán, regidora de Vox, partido que aspira a entrar en el equipo de gobierno del Ajuntament de Palma. Este lunes arrancó una semana en la que todavía no se ha convocado un nuevo pleno para la composición de las comisiones permanentes del pleno ni sus miembros, tras el bloqueo de la oposición el pasado miércoles. Tampoco se pudieron aprobar las retribuciones de los grupos municipales.

«Nosotros siempre hemos sostenido que nuestra entrada en el gobierno municipal debe tenerse en cuenta con criterios de proporcionalidad», señaló Durán, por lo que consideró que deben tenerse en cuenta los seis regidores de Vox. «En nuestra lista hay personas preparadas. No se trata de un intercambio de cromos, sino de lograr la estabilidad para los próximos cuatro años». E insiste en que Vox se quedó «a 14 votos de conseguir el séptimo concejal. De esta manera, el PP se habría quedado con diez. Tenemos más de la mitad de la representación de la ciudadanía con la que cuenta el PP». Durán lanza un mensaje claro al alcalde Jaime Martínez: «Se va a gobernar con inestabilidad y todo queda parado ahora mismo, pero nosotros no queremos eso. No se puede hacer campaña para que regalemos nuestros votos como si no tuviésemos criterio. La gente votó cambio, pero a través de dos partidos. Si no, la ciudadanía les habría dado la mayoría absoluta. Siempre hay tiempo para rectificar». Inminente reunión Tras las reuniones que se llevaron a cabo el pasado viernes entre el alcalde con PSIB y Vox, Durán señala que «estamos en la situación en la que estábamos la semana pasada, pero con algún avance». La edil advierte que aún no se ha convocado el pleno para que se constituyan las comisiones permanentes aunque es probable que haya una próxima reunión de negociación. «Son ellos [el equipo de gobierno] los que tienen que tomar la iniciativa. Tenemos que llegar a un punto de encuentro porque el tiempo corre», dice Durán, que espera una inminente reunión.