Los hoteleros de la Platja de Palma vuelven a criticar la desatención que sufren por parte del Ajuntament de Palma en lo que se refiere a la limpieza y seguridad en la zona y denuncian que ya, a principio de la temporada, ambos servicios «son inexistentes a pesar de los refuerzos que anuncian», según censuró su presidente, José Antonio Fernández de Alarcón. La Federación de Hoteleros de la Platja de Palma reclama más vigilancia y limpieza en una zona turística que cuenta con 115 establecimientos y más de 35.000 plazas «y que es la más importante de las Islas» asegura su representante. En este sentido, Fernández de Alarcón, remarca que ellos han hecho «un esfuerzo por mejorar nuestras instalaciones y la calidad de nuestro servicio» pero que ese trabajo «no está acompañado por el apoyo de Cort que, prácticamente, nos ha abandonado».

El presidente de la federación, que dejará el cargo en las próximas semanas, destacó que en realidad los problemas con los incívicos se centran «en cinco manzanas y dos calles» de la zona y asegura no entender «porqué es tan complicado impedir que generen tantas molestias y porqué los que deberían poner orden no lo hacen». Para evitarlas, destaca, «bastaría un poco de interés» por parte del Consistorio y criticó que exista mucha normativa, como las leyes y ordenanzas contra los excesos, «pero, hasta ahora, poca limpieza y menos seguridad y nada de voluntad para aplicarla».

Fernández de Alarcón también cuestiono los refuerzos que, cada temporada, anuncia el Ajuntament y los calificó de «ineficaces por que la Platja de Palma está más sucia y es más insegura que nunca. El otro día, sin ir más lejos, agredieron a la directora de un hotel. Eso no se puede permitir. Si los planes funcionaran no estaríamos en esta situación. Falta contundencia», remarcó.

El representante de la patronal fue muy critico, asimismo, con la labor de la Policía Local «que no ha estado a la altura para resolver la problemática. Debe ser que le han dado instrucciones para que se dediquen a las multas de trafico y abandonen la vigilancia en nuestra zona porque no se les ve». También remarcó que «la Isla no se merece esta reputación cuando los hoteleros estamos haciendo un gran esfuerzo».