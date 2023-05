La cuarta parte de los taxis no hará servicio nocturno este verano por falta de conductores

Más de 300 licencias autorizadas de taxis, una cuarta parte de la flota total de Palma de 1.246 vehículos, no podrá realizar el servicio nocturno este verano por falta de conductores, según denunciaron, Gabriel Moragues, de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, y el presidente de los taxistas de la FEBT, Antoni Bauzá. Moragues, asimismo, aseguró que el anuncio del Ajuntament de habilitar 200 nuevas licencias temporales para este verano «llega tarde y mal porque no es viable» ya que, afirmó, el sector no podrá encontrar ni vehículos ni conductores para asumirlas.

El representante del colectivo puso como ejemplo de la falta de profesionales la impugnación que hicieron del último examen para ser taxista, argumentando que se incluyeron preguntas que no estaban en el temario y del que, hasta el momento, no ha recibido respuesta. Moragues aseveró que, como mucho, se usarán unas 20 de las nuevas licencias ya que, a la falta de taxistas, se unen los problemas para homologar los vehículos y el periodo de tramitación administrativa «que es más lento de lo que nos gustaría». El presidente de Taxis-Pimem reiteró que «es imposible» que se puedan asignar todos los permisos para este verano porque, remarcó, «no vamos a encontrar ni los coches, ni el personal, ni los taxímetros o torretas que son obligatorios. Tampoco va a dar tiempo a tramitar los permisos». Bauzá, por su parte, criticó al Ajuntament «porque no elimina las regulaciones horarias y, encima, no abre el grifo para la concesión de carnets para taxistas». Añadió que, por estos motivos, «la escasez de taxis en horario nocturno será generalizada en Palma un año más». Problemas En los mismos términos se manifestó, Arnau Bisquerra, presidente del servicio de Radio Taxi en Palma, quien destacó que la medida de Cort es positiva «pero se tenía que haber puesto en marcha hace tres o cuatro meses, tal y como reclamamos desde el sector». Bisquerra también remarcó que la medida «llega tarde para ser efectiva» y criticó la gestión del departamento de Mobilitat por «lenta y poco eficaz». El presidente de Radio Taxi coincidió con Moragues y Bauzá al apuntar a la falta de conductores como uno de las trabas para aplicar la medida y destacó que «a estas alturas la mayoría de los trabajadores autorizados que podría asumir el incremento de licencias ya está trabajando en otros sectores». Bisquerra también se refirió a los exámenes «en los que, a pesar de alguna convocatoria más, siguen haciendo escabechinas» y coincidió en apuntar que solo se utilizarán una parte de las nuevas licencias.

Por último, criticó las dificultades que, según dijo, está poniendo el Ajuntament en los últimos años para homologar vehículos aptos para el servicio. Al parecer, denunció, desde el área de Mobilitat están denegando o retrasando las homologaciones de los modelos propuestos.