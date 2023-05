Los socorristas de Palma han desconvocado la huelga. Las intensas negociaciones de este fin de semana han dado sus frutos y la empresa `Emergències Setmil` ha optado «por pagar de su bolsillo la diferencia salarial entre lo estipulado en el contrato prorrogado en precario por obligación del Ajuntament para este inicio de temporada 2023».

De este modo, la huelga se ha desconvocado 'in extremis' justo antes del inicio del servicio que los socorristas prestarán desde las 11.00 horas de esta domingo en la misma playa de Ca'n Pere Antoni, lugar en el que estaba prevista la protesta. La empresa Emergències Setmil ha argumentado que no quiere ser el responsable de tener sin vigilancia las playas de Palma. «No queremos ser partícipes de ello, e imaginamos que el Ajuntament de Palma, tampoco, pero no se han puesto los medios para ello». «Tenemos un sobrecoste de 30.000 euros mensuales en salarios; con lo que si esta situación, por desgracia, se alarga toda la temporada, se convertirán en 180.000 euros, abocándonos a una situación de insolvencia, provocada por el propio Ajuntament», han justificado desde la empresa.

Jose Escandell, representante de Emergències Setmil, ha asegurado que «nos molesta que el Ajuntament de Palma no sea claro con este asunto, por lo menos, en sus intervenciones públicas». En este sentido, ha explicado que la empresa «lleva meses expectante y esperando una respuesta satisfactoria sobre este conflicto. Y a día de hoy no ha llegado», y ha destacado que «hubo un compromiso por parte de los representantes del Consistorio palmesano». En concreto, ha citado al presidente de Emaya, Ramón Perpinyà, y a Nicolau Sebastià Cañellas, que «han trabajado para que hubiera una nueva licitación en tiempo y forma para este inicio de temporada 2023, rubricadas por nuestra empresa en el TAMIB de fecha 15 de julio del 2022».

Entre estas mejoras ha explicado que se encontraban «la subida salarial acordada del 35 %», pero ha denunciado que Cort «no ha cumplido en las formas y plazos, viéndose abocados Emergencies Setmil a asumir este compromiso sin recibir nada a cambio».

Cort celebra la desconvocatoria

Desde el Consistorio palmesano han celebrado la desconvocatoria de la huelga y han asegurado que han cumplido con sus compromisos y han asegurado que «agilizarán lo máximo posible» el proceso de adjudicación del servicio.