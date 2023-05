La Federación de Asociaciones de vecinos de Palma acusan a Cort de no abonar "en tiempo y forma" las ayudas para realizar sus cursos y talleres, de que "no resuelven nada" y de "exceso de trámites administrativos" para justificarlas lo que, aseguran en un comunicado, pone en peligro su supervivencia. Los denunciantes aseguran que "a un mes de las elecciones" siguen sin recibir los recursos que se tenían que haber abonado antes del inicio de las actividades, este año hay presupuestado 700.000 euros, y señalan este dinero es fundamental para pagar las nóminas de los monitores, su seguridad social y el IRPF, entre otras. La Federación de vecinos, asimismo, afirma que aún no se han resuelto las justificaciones que las asociaciones presentaron en el mes de enero y que, además, a muchas de ellas les están llegando requerimientos de más información "que no aportan claridad a la tramitación y no son determinantes para identificar el gasto justificado, "si ahora envían los requerimientos cuando abonarán las ayudas? " se cuestionan.

Los vecinos aseguran que todavía no se han resuelto las justificaciones de los proyectos que se acabaron en el año 2021 y que tampoco está resuelta la convocatoria para la adquisición de material inventariable "ni se ha publicado la nueva convocatoria pendiente para este año". La federación cuestiona que "se nos trate como empresas" y que desde el Consistorio "no tienen en cuenta nuestras aportaciones voluntarias ni el carácter social y no lucrativo de nuestras actividades" y critica que Cort se escude en la normativa para justificarlos "retrasos, los procesos administrativos lentos, el incumplimiento sistemático de los pagos y la dificultad para contactar con las áreas responsables", entre otras. Desde el Ajuntament, por su parte, aseguran que están en los plazos "de siempre" y que las ayudas a asociaciones de vecinos siempre se han abonado en el mes de mayo. Así, el área de Participació afirma que estas ayudas "son una prioridad" y que están trabajando para tratar de agilizar los pagos. Argumentan que tienen que cumplir la normativa y que el proceso se ralentiza al tener que pedir más documentación a las asociaciones. Las mismas fuentes también destacan que este ejercicio el cobro se hará por importe anual, en vez de por trimestres.