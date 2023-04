Son Fuster, el barrio abandonado por Cort: «Pedimos que nos arregle el asfalto y las aceras»

Los vecinos de la urbanización de Son Fuster se han movilizado para exigir al Ajuntament de Cort, una vez más, que «no nos haga más silencio y arregle el estado de las calles», explica Juana Patricio, propietaria, que desde 2015 no ha parado de presentar escritos al área de Viabilitat para demostrar que las aceras y el asfalto de la calle Guadalquivir, y sus respectivas travesías cortadas, dificultan el paseo a todo el vecindario y en especial a los más mayores.

La pavimentación de esta calle principal sigue en un estado de conservación «lamentable» y presenta numerosos socavones, indica la vecina el último escrito presentado en diciembre de 2022, como también describe las numerosas «deficiencias estructurales» que llevan años arrastrando sin resultado.

Asegura que desde Cort han intentado parchear el asfalto «pero esto no soluciona el problema». Con todo, ha estado pidiendo el apoyo de los vecinos de la calle Guadalquivir y sus travesías, ya que la problemática afecta a todos por igual, a fin de presionar a Viabilitat a que «asfalte las calles, que es lo que realmente falta».

Piden que se amplíen las aceras.

Aceras

Juana Patricio, además, ha notificado en numerosas ocasiones al área de Viabilitat que sí que se ha hecho algunos trabajos de accesibilidad en las esquinas de la calle Guadalquivir con calle Genil pero no en el resto, cuando la problemática es la misma en el conjunto del área urbanizada. «Sabemos que hay gente mayor que se ha caído porque las aceras son muy altas», asegura.

A esto añade que las aceras, en sí, son muy pequeñas: «No tiene sentido que haya calles anchas y aceras tan estrechas, donde además han colocado encima las farolas», critica Juana. Así, la mayoría de vecinos tienen que transitar por la calle, a pesar de que el asfalto no está en condiciones y contando el peligro del tráfico.

«Sentimos que desde el Ajuntament nos dan largas en vez de solucionar la problemática del asfalto y las aceras. Yo he estado en contacto con la técnica de la zona y nada, parece que dan prioridad a otros barrios. He presentado escritos en 2015, en 2018 y el último el mes de diciembre de 2022 y lo único que hemos conseguido es que hayan parcheado socavones, pero no solucionar el problema de raíz», lamenta.

No es la primera vez que esta vecina se moviliza por mejorar la barriada. Hace unos años consiguió, después de insistir y recoger firmas, que pusieran un acceso para pasar caminando y en bici el torrente de na Bàrbara a la altura de Son Costa. «Pusieron un puente de madera que quitaron del Estadio Balear y lo colocaron como para hacernos un favor», dice.