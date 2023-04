El Ajuntament de Palma amenaza con denunciar «por incumplimiento de contrato» a la empresa concesionaria del servicio de socorristas de las cinco playas del municipio, Emergencies Setmil, si esta no empieza las labores de vigilancia el próximo 1 de mayo. Cabe recordar que la Unión de Socorristas de Mallorca denunció el martes que la dirección de la empresa les había comunicado su intención de declararse en quiebra para no aceptar la prórroga del servicio que pretende imponerle Cort mientras se resuelve el pliego de licitación para volver a adjudicarlo.

Emergencies Setmil argumenta que el presupuesto asignado por el Consistorio no basta para cumplir el acuerdo de incrementar los sueldos un 35 por ciento, compromiso adquirido el año pasado en el Tribunal de Arbitraje ante los trabajadores y el propio Ajuntament. En aquel momento, y ante la amenaza de movilizaciones, Cort también prometió incluir mejoras en el servicio, como un aumento de personal, del horario de vigilancia y un adelanto de la temporada para antes de Semana Santa.

Este pliego, que con 3,5 millones duplica el presupuesto anterior, fue aprobado ayer en Junta de Govern pero no se resolverá hasta el mes de agosto, así que Cort, que ya comunicó los plazos a los afectados el pasado mes de octubre, tiene intención de prorrogar el contrato durante media temporada al tratarse de «un servicio público esencial».

Ayer el portavoz del Consistorio, Alberto Jarabo, garantizó que las playas del municipio tendrán socorristas el 1 de mayo, recordó que las mejoras, menos el incremento de sueldos, quedarán registradas en el nuevo pliego y remarcó, con tono conciliador, que estaban en contacto con la empresa para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, fuentes extraoficiales de Cort aseguraron que no permitirán que el servicio no quede cubierto y aludieron, en caso de que los contactos no den fruto, a la posibilidad de denunciar el incumplimiento del contrato. Fuentes sindicales de la empresa no descartaron protestas si no se aplican las mejoras acordadas.