Las playas de Palma no tendrán servicio de socorrista durante la Semana Santa pese a que el Ajuntament se había comprometido con el colectivo y, además, la vigilancia para este verano está comprometida ya que, según señalan los representantes sindicales, la empresa adjudicataria ya les ha comunicado que no aceptará la prorroga del contrato unilateral y que está dispuesta a declararse en quiebra para no ser obligado a cubrir el servicio.

Cabe recordar que los socorristas se movilizaron el pasado verano para pedir mejoras salariales y en sus condiciones de trabajo. El conflicto acabó en el Tribunal de Arbitraje donde, trabajadores, empresa y Cort, acordaron una serie de mejoras para esta temporada entre las que destacaban una subida del 35 por ciento en los sueldos, empezar el servicio en Semana Santa, ampliar plantilla e incorporar una torre de vigilancia en el Portixol, entre otras. Esta mejoras, excepto la del salario, que era un compromiso entre la empresa y los sindicatos, tenía que incluirse en el nuevo pliego del servicio que debe tramitar el área de Medi Ambient pero esta licitación no se publicará hasta, precisamente, hoy mismo por lo que el nuevo contrato, como pronto, no estará en vigor hasta el mes de agosto. Mientras tanto, según denuncia el secretario general de la Unión de Socorristas de Mallorca, Julián Delgado, el Ajuntament confía en prorrogar unilateralmente el contrato de vigilancia de las playas con Emergencies Setmil al mismo tiempo que la empresa ya ha comunicado a los sindicatos que «está dispuesta a declararse en quiebra» ya que no puede asumir, sin pérdidas, el incremento salarial comprometido. «A día de hoy nadie nos ha dado fecha de inicio de la temporada y está claro que el compromiso de empezar el servicio antes de Semana Santa en las cinco playas del municipio ya no se va a cumplir», asegura Delgado. Para el representante sindical el responsable de la situación «es el alcalde de Palma, José Hila, ya que se comprometió ante nosotros, en dos ocasiones, a que las cosas iban a cambiar». Asimismo asegura que no tiene sentido que la empresa tenga que pagarles un 35 por ciento más de sueldo pero el contrato, que quiere ser prorrogado por Cort hasta agosto, mantenga las mismas cantidades económicas del año pasado. El apunte El Ajuntament dice que hará «lo que sea necesario» para que haya vigilancia Fuentes del área de Medi Ambient aseguraron que Cort «hará todo lo que sea necesario para garantizar la vigilancia de las playas a partir del 1 de mayo». Las mismas fuentes, asimismo, remarcaron que ya el pasado octubre avisaron a la empresa ‘Emergencies Setmil’ que el nuevo pliego, que incluye las mejoras comprometidas, «no estaría resuelto antes de verano» y aseguraron desconocer la intención de la empresa de no aceptar la prorroga del servicio.