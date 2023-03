Nada más empezar la nueva campaña de bonos de descuento de Palma Activa, los comerciantes han visto como se colapsaba el sistema informático. Desde Pimeco denuncian que «los comerciantes están tomando a mano los datos de los clientes y la gente está esperando en las tiendas». El presidente de Pimeco, Toni Fuster, denuncia que «el Ajuntament nos ha dicho que se arreglará está tarde, pero no pueden decir cuando. Nos han dicho que es un colapso del servidor».

Este lunes 27 de marzo a las 17.00 horas arrancaba la cuarta campaña de vales descuento de Palma Activa, que ha ido ganando en popularidad entre los clientes. En esta ocasión participan más de 400 establecimientos, una cifra récord. Sin embargo, el incremento de la demanda a la misma hora ha hecho que el nuevo sistema informático haya colapsado.

Desde el Ajuntament han señalado que «la nueva plataforma de validación de vales de Palma Activa está inoperativa en estos momentos a causa del elevado número de solicitudes registradas. Desde el servicio trabajan para que a lo largo de la tarde esté operativa».

Toni Fuster advierte que «si los comerciantes apuntan a mano los datos del cliente, éste puede ir a diferentes tiendas y beneficiarse de más de los nueve vales que tocan por cabeza. Se puede producir una situación muy complicada». El presidente de Pimeco lamentó que «han cambiado una plataforma que no había generado ningún problema. Ahora se ha saturado el servidor y es posible que algunas tiendas no puedan cobrar los descuentos aplicados. Esto es un desastre. Habrá que pedir responsabilidades en el Ajuntament de Palma». Los comerciantes se han mostrado muy enfadados por esta avería.

Laia Costa, propietaria de la librería Drac Màgic, señala que «tengo la tienda llena de clientes que están esperando a que vuelva a funcionar el sistema de descuentos. He decidido que no voy a hacer ningún vale a mano, es muy peligroso. ¿Qué pasa si el cliente ha gastado más vales de los que le corresponde? Igual no me los validan y es posible que ya no pueda cobrar ese descuento». Durante la tarde de este lunes las tiendas han estado repletas de clientes que esperaban a que se reiniciara el sistema de cobro.