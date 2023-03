¿Saben aquel de la presidenta Armengol, el alcalde Hila, el conseller Yllanes y el regidor Dalmau presentando un autobús eléctrico? Si el tema empieza como un chascarrillo habrá que tomárselo como tal. Las autoridades, con los discursos previstos e hinchados como palomos, nos enseñaron cómo será el futuro del transporte público en Palma, sin ruidos ni emisiones. Nada que objetar, al revés, esos vehículos forman parte de la ciudad que queremos para nuestros hijos.

El problema es que a los políticos se les olvidó comentar que se trata de un prototipo. Varias veces dijeron que ese vehículo se incorporaría a la flota. Que, como uno más, en unos días circularía por Palma y no mintieron. Lo hará, pero de prueba durante dos meses, para luego irse.

Conscientes, o no, dieron a entender, omitiendo los molestos detalles, una realidad que aún no es, porque los autobuses eléctricos que sí han adquirido no llegarán a la Isla hasta abril, como poco. El del otro día, según el pliego de compra, es un préstamo para que la EMT lo teste y evalúe «al menos 60 días antes de la entrega de la primera unidad». Hagan cuentas, el Pacte las ha hecho. Cuando lleguen los vehículos la Junta Electoral puede impedir la foto por la cercanía de los comicios y los autobuses estos cuestan una pasta como para que no te dejen sacar pecho.