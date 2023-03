El director de comunicación del Ajuntament de Palma presenta su renuncia

El director general de comunicación del Ajuntament de Palma, José Juan Alcover, ha presentado este viernes su renuncia al cargo después de, según la nota oficial de Cort, «ser utilizado por el PP» por una causa judicial, el caso Multimedia, abierto hace diez años. La misma nota asegura que cuando se dicto la apertura de juicio oral la parte denunciante ya retiró la acusación contra el máximo responsable de prensa del Consistorio al entender «que no concurría ninguna responsabilidad penal».

El propio Alcover ha manifestado que "después de 30 años de experiencia en comunicación me siento muy tranquilo, pero no consentiré que el PP me utilice electoralmente en esta campaña como cortina de humo después del caso del presidente del Consell d'Eivissa, Vicenç Marí«. El periodista, muy apreciado por sus compañeros, asegura que »prefiero dar un paso al lado y ahora espero que Marí haga lo mismo".

Alcover fue empleado como técnico de comunicación en la empresa Multimedia entre los años 2008 y 2011. En este sentido asegura que «no era el gerente de la empresa ni formaba parte del Consejo de Administración». Asimismo recuerda que no participó en ninguno de los procesos de contratación «que forman parte del proceso judicial» ya que estas labores no formaban parte de sus obligaciones como trabajador de la empresa.