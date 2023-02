El mercadillo de oportunidades de Son Fuster volverá a partir de abril a celebrarse después de cerca de tres años sin hacerlo a raíz de las restricciones decretadas por la pandemia del coronavirus. Este mercado busca incentivar el mercado local de intercambio, segunda mano y antigüedades entre la ciudadanía, fomentando el consumo responsable, la reutilización y el reciclaje.

Según ha informado el Ajuntament de Palma en un comunicado, la ubicación será la misma donde se hacía antes, es decir, en la zona de aparcamiento de Son Fuster, situada junto a las instalaciones deportivas, entre la PM-27 y el camí Vell de Bunyola. Se hará todos los sábados no festivos de 08.00 a 13.30 horas, aunque se podrán comenzar a montar los expositores a partir de las 07.00 horas y se tendrán que haber desmontado antes de las 15.00 horas.

Los productos que se podrán vender son mobiliario y antigüedades, objetos de decoración, herramientas, cerámica, vidrio, pequeña maquinaria, ropa, calzado y productos textiles, joyería, relojería y bisutería, libros, revistas coleccionables. También se podrán vender cómics, música, cine, artículos informáticos, fotográficos, objetos de coleccionismo, objetos de arte, artículos de bebés, juguetes, material de cultivo, material deportivo original, objetos de náutica, pesca, caza, montaña, senderismo o cualquier otro deporte, así como restos de stock provenientes de liquidación.

En cualquier caso, los productos tienen que ser de segunda mano y no deben comportar ningún riesgo para los compradores. De hecho, los titulares de los productos serán los únicos responsables de su lícita procedencia. No se podrán vender alimentos y bebidas, productos químicos, cosméticos de higiene o medicamentos, ropa interior, plantas vivas, animales, armas de fuegos, explosivos o material pirotécnico, productos que requieran autorización específica especial para su manipulación, ni artículos nuevos que no sean stocks.

Estará prohibida, también, la venta ambulante fuera de los lugares asignados. Habrá tres tipos de lugares: profesionales, general y eventuales. Así, la primera tipología hace referencia a profesionales permanentes durante todo el año, ya sea para vender artículos nuevos procedentes de liquidación de stocks, artículos de cualquier tipología de segunda mano o productos de coleccionismo. Además, habrá un espacio reservado para profesionales permanentes de restauración. Habrá seis espacios para 'food tracks' para la venta de bocadillos, bebidas, comidas preparadas y similares.

Se exigirá el cumplimiento de los requisitos generales para la comercialización de productos alimentarios en la vía pública y las medidas higiénica sanitaria aplicables según la normativa vigente. Por otro lado, habrá una zona destinada a la venta de objetos de segunda mano, antigüedades y liquidación de stocks. La autorización será personal e intransferible, tendrá carácter ocasional y dará derecho a la ocupación de un lugar de venta sin número prefijado durante un periodo de seis meses, con una periodicidad de tres sábados de mercado y un sábado de espera.

Finalmente, los eventuales también tendrán una autorización personal e intransferible, carácter ocasional y dará derecho a la ocupación de un lugar de venta con número prefijado durante uno o varios días con un máximo de ocho días de mercado, que podrán ser seguidos o alternos, con un plazo de vigencia de seis meses. Sólo se podrá solicitar una autorización de ocupación de lugar de venta en el mercado por domicilio de empadronamiento o unidad de convivencia. Para presentar una solicitud hay que ser mayor de 18 años, con capacidad jurídica para obrar.

También lo podrán hacer entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente que justifiquen y acrediten su actividad. Los participantes tendrán que satisfacer la tasa de venta prevista en la ordenanza fiscal y estarán obligados a mantener en buen estado de limpieza y conservación los espacios que les sean asignados y se responsabilizan a dejarlos limpios.

Las personas interesadas en participar en el mercadillo en puestos de venta o de tipo profesional de restauración, tendrán que presentar la solicitud en un periodo de 20 días hábiles a través del modelo normalizado, junto con la documentación requerida en las bases, en el Registro General del Ayuntamiento de Palma, a través del registro electrónico o presencialmente en las oficinas la Atención a la Ciudadanía. Las personas jurídicas lo tienen que hacer a través de la web municipal. Las autorizaciones se otorgarán aplicando los baremos establecidos y las resoluciones se publicarán en la web.