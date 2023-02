Pisos en contenedores en Palma: los arquitectos creen que «no es la solución a medio y largo plazo»

La propuesta del área de Model de Ciutat, del Ajuntament de Palma, de construir viviendas en contenedores marítimos reciclados para aliviar la crisis habitacional ya tiene reacciones. El Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) señala que «se trata de sistemas que, si bien son interesantes a nivel de investigación y para afrontar situaciones muy concretas (como urgencias y emergencias), no dejan de ser propuestas oportunistas que aprovechan momentos de necesidad sin ser una auténtica solución a medio y largo plazo».

Fuentes del COAIB señalaron que «podría ser una solución temporal, pero el problema también es que se necesitará licencia y estas no son precisamente rápidas. La construcción modular es más rápida que la tradicional. Pasa lo mismo con las construcciones prefabricadas, como las de madera. De hecho, no deja de ser un sistema prefabricado que se adapta a otro uso». Para los arquitectos de las Islas, «el problema es que no se habilitan bien como un espacio que cumpla la normativa técnica, no sirven. Y eso supone un coste».

El COAIB advierte que hay muchos ejemplos a nivel mundial de construcciones hechas a partir de contenedores: «De hecho, uno de los estadios de fútbol del último mundial se hizo así para poder desmontarlo después más fácilmente». Otro de los ejemplos que citan los arquitectos del Archipiélago es «el hotel cápsula de Japón, que se suponía que era modulable y lo han tenido que desmantelar reconociendo la imposibilidad de modificarlo en base a las necesidades».