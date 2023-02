A partir de marzo será posible ir en bicicleta, a pie o en patinete al Aeropuerto de Palma desde Can Pastilla a través de una senda ciclable, en el que comparten espacio el peatón y las bicicletas, que está ahora mismo en construcción. Esta nueva vía está especialmente pensada para los trabajadores aeroportuarios.

Se trata del primer carril bici que llega a Son Sant Joan. El alcalde de Palma, José Hila, apostó por «la movilidad sostenible con esta conexión ciclista. También se conectarán Son Espases y Can Valero y ahora conectamos Platja de Palma con Son Sant Joan, que se encuentran a menos de un kilómetro de distancia». El presupuesto de esta obra es de 391.359 euros y tiene una longitud de 558 metros lineales que discurren por el camino de Can Bogueta y calle Vaixell qye comunica por primera vez la primera línea de Can Pastilla con el camino de Son Fangos (tras el aeropuerto).

También se ha conectado por carril bici con el municipio de Marratxí, lo que permite ir hacia allá en bicicleta o andando. «Tenemos más de 100 kilómetros de carril bici, lo que se une a la nueva Bicipalma y la apuesta por la EMT», explicó el alcalde.

Estas obras se enmarcan en el conjunto de actuaciones del pan de conexión ciclista que se está ejecutando y que prevé sumar 2,2 kilóm3tros de itinerarios para bicicletas a diferentes puntos de la ciudad, uniendo puntos estratégicos de la ciudad como este entre Platja de Palma y Aeropuerto, Son Espases, la zona de Son Serra Perera y el polígono de Can Valero, además de la calle General Ricardo Ortega con el centro.

Por su parte, el regidor de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, advirtió que «estas distancias parecen lejanas porque están separadas por la autopista. Ahora conseguimos una conexión más segura y sostenible al Aeropuerto con esta primera conexión ciclista y habrá más con destino al Aeropuerto». Dalmau aseguró que hay una propuesta por parte de AENA para un aparcamiento seguro de bicicletas.