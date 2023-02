La plataforma ciudadana de las canteras de Sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, formada por una veintena de entidades, ha convocado una manifestación para mañana domingo a fin de exigir a las administraciones que expropien o compren los espacios y los conviertan en parques públicos. La plataforma responde, con esta protesta que comenzará a las 11.00 horas en la plaza de Cort, al informe favorable de la Comisión de Medi Ambient al proyecto de rehabilitación de las canteras de Establiments presentado por la propiedad. Dicho proyecto, denuncian los vecinos afectados y las entidades ecologistas, no es más que una «explotación encubierta disfrazada de restauración».

En este sentido la portavoz de los convocantes y presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, denunció la «falta de firmeza» de las administraciones que, según sus propias palabras, «permiten que la propiedad presente una restauración que pone en peligro a las personas, contamina y provocará molestias importantes».

Alcázar destacó que el proyecto aprobado incluye verter en las canteras más de 8 millones de toneladas de material inerte «que no se sabe de dónde saldrá porque en la Isla no hay ninguna empresa que pueda suministrar esta cantidad» y que los trabajos se pueden dilatar durante 20 años «que además pueden ser prorrogables in eternum», denunció. Asimismo, señaló que los trabajos aprobados provocarán la circulación «en una carretera estrecha que, en según que tramos, apenas tiene 5,6 metros de ancho» de más de 35.000 camiones al año, «a razón de uno cada dos o tres minutos».

La presidenta de la federación de vecinos también puso el foco en los perjuicios que para el medio ambiente tendrá el paso de los vehículos ya que, según sus cálculos, supondrá la emisión de 80 millones de kilogramos de CO2 «más el que genere el resto de la maquinaria que tendrán que utilizar». Los convocantes también denunciaron la falta de informes y proyectos, como el de residuos, que son obligatorios «y vinculantes» y que la Dirección General de Industria, que tiene que aprobar «la explotación minera de los espacios» no ha puesto plazo.

Alcázar presentó la manifestación del domingo acompañada por representantes de las entidades que la apoyan como Margalida Rosselló, de Terraferida, y Margalida Ramis, del GOB. Los concentrados se dirigirán, a través la calle Conqueridor, hasta el Consolat del Mar. Al principio, en el Ajuntament, intervendrá la propia Alcázar mientras que en la sede de la presidencia del Govern habrá «una intervención coral» de vecinos y entidades.