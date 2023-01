El PP acusa al Pacte de «vender proyectos vacíos» de cara a las elecciones

El presidente del PP en Palma y candidato a la Alcaldía del municipio, Jaime Martínez, criticó al Pacte de izquierdas que gobierna Cort de «mentir» a los ciudadanos con el anuncio de grandes proyectos «vacíos de contenido» que no están respaldados por acciones concretas para su desarrollo. En este sentido, Martínez aseguró que el equipo de gobierno y el alcalde, José Hila, están en «modo electoral» al presentar iniciativas que, destacó, parecen inmediatas cuando en realidad «tardarán años en materializarse o, simplemente, no se harán porque se limitan a vender humo». El candidato comentó, por ejemplo, el caso de Son Busquets, proyecto anunciado «a bombo y platillo con la presencia de dos ministras» hace unos meses.

El antiguo cuartel tiene que acoger 800 viviendas sociales pero estas, aseguró el ‘popular’, no serán una realidad «ni en esta ni en la siguiente legislatura. A este ritmo tardaremos muchos años en ver el primer piso social». El solar aún no han sido traspasado desde el Ministerio de Defensa hasta el de Vivienda y, una vez resuelto este paso, previsto para este mes, el segundo tiene que redactar un Plan Especial de Reforma Interior, PERI, que se adapte a la normativa. Este documento, señaló Martínez, «tardará más de un año, en plasmarse y aprobarse». Por último se tienen que licitar las obras, adjudicarse y realizarse, pasos que también, apunta, «durarán años».

En los mismo términos se refirió al proyecto de tranvía de Palma, publicitado «sin estudios previos indispensables y con una financiación basada en una declaración de intenciones y no en un compromiso real». Martínez aseveró que las alegaciones de colegios profesionales, como el de arquitectos o ingenieros de caminos, demuestran «que han presentado una idea, pero no un proyecto serio». El candidato, asimismo, señaló que la financiación no está garantizada ya que, a día de hoy, sólo hay presupuestados 20 millones para estudios previos para un coste de 240

Otro ejemplo que esgrimió para criticar la gestión de Hila es la falta de vivienda asequible en el municipio, «llevan meses denunciando la dificultad de los jóvenes para acceder a una, pero llevan ocho años gobernando y apenas han construido 200 nuevas viviendas sociales, una cifra insuficiente para la demanda existente».