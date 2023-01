El paseo del Born del Molinar ha congregado este domingo a unas doscientas personas para participar en una nueva edición de Trescabarris, un «juego temático vivencial, abierto y gratuito dirigido a niños, familias, grupos de amigos y entidades de Palma» organizado por el Ajuntament en el marco del programa de actividades de Sant Sebastià 2023. Ha consistido en una serie de pruebas a través de las cuales los participantes, agrupados en 32 equipos de entre dos y diez personas, han podido conocido y descubierto diversas localizaciones de este barrio marinero.

No en vano, la edición de este año ha girado temáticamente en torno al mar. De esta forma, los participantes han tenido que demostrar sus habilidades marineras, superando ocho pruebas correspondientes a cada uno de los puntos cardinales de la Rosa de los Vientos mallorquina (Tramuntana, Gregal, Llevant, Xaloc, Migjorn, Garbí, Ponent i Mestral). Cada prueba ha tenido lugar en un punto concreto del Molinar.

Cada grupo ha llevado su propia caracterización original, a través de complementos, vestimenta, disfraz, nombre, grito, etc., con objeto de facilitar su identificación y fomentar el sentimiento de equipo y de pertenencia. De hecho, el grupo con la caracterización más original y adecuada a la temática propuesta ha obtenido un premio especial. Bajo el nombre 'Tentaculitos', este grupo ha destacado por sus coloridas y divertidas capuchas llenas de tentáculos. Ha compartido podio con los equipos que han logrado una mayor puntuación grupal: 'Churrumbeles', 'Els beneïts de la mar' y 'Aventureros Nintendo'.

«Hemos preparado pruebas muy variadas y aptas tanto para mayores como para pequeños», asegura Daniel Parés, uno de los responsables de la organización. «Ha habido pruebas físicas, de lógica, de coordinación,... Desde un puzzle gigante con motivos marineros a un hinchable que daba vueltas para simular una tempestad en alta mar, pasando por una prueba de hacer nudos marineros», abunda. «En cuanto a las localizaciones, hemos elegido lugares donde los vecinos suelen hacer vida, como plazas y parques, ya que el objetivo del Trecabarris no es otro que hacer partícipe a la ciudadanía de la idiosincrasia del barrio en cuestión y dar a conocer su historia», explica.

«Es la primera vez que participo y me lo he pasado genial», cuenta una de las participantes, Marta Fiol, de 15 años. «Vi que era una actividad en grupo, y me apeteció hacer algo diferente junto a mi familia y amigos. Lo que más me ha gustado es que las pruebas estaban muy bien hechas, mucho más de lo que me esperaba. En algunas había que pensar mucho. Además, hemos conocido rincones y parques del barrio donde no habíamos estado nunca. En definitiva, ha sido una mañana redonda, aunque ha habido que correr mucho entre prueba y prueba y hemos acabo muy cansados», narra.