Tot a punt per a la revetla de #SantSebastià2023!



🔥Torradores: pl. Major, pl. Joan Carles I, pl. de l'Olivar, pl. de Cort i pl. de la Reina



🚌NitBus @EMT_Palma i serveis especials de @sferroviarism



🦽Concerts: hi haurà plataformes per persones amb mobilitat reduïda pic.twitter.com/PiQVWnrOiR