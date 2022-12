El susto llegó a través del buzón de cartas la semana pasada: la factura de agua de Sergio García, que no suele pasar de los 60 euros, este mes era de 6.049 euros. El temblor de piernas estaba más que justificado. El susto de este vecino de Génova no fue solo suyo. Más y más vecinos de este núcleo se han encontrado con esta sorpresa. «La mayoría de los afectados hemos recibido facturas de 6.000 euros. Incluso a un vecino que ya no vive allí y tiene la casa vacía le llegó un recibo de más de mil euros», dijo.

García ha ido recogiendo durante estos días el testimonio de los diferentes vecinos de Génova que han sufrido este desmesurado incremento de la factura del agua que nada tiene que ver con la inflación galopante que asola la economía.

«Casi me dio un infarto». Así de contundente se mostró Paquita Álvarez, una de las afectadas. «Me llegó una factura de 6.027 euros. Pero es que no he sido la única. Al vecino de abajo le llegó una factura de 5.900 y a la señora que viven en el tercero, una que superaba los 4.000». Las abultadas facturas del agua han sido la comidilla estos días en Génova. «Mucha gente la ha recibido igual pero también tengo que decir que cobrar, no la han cobrado», señaló Álvarez.

Corrección

Esta vecina se fue de inmediato al banco «y el banco echó para atrás la factura. Pero es que de inmediato me llamaron desde Emaya disculpándose del error y me dijeron que no me preocupara, que me mandaban la nueva factura». La cifra del consumo de agua de dos meses, en esta ocasión, era más llevadera: 51,80 euros. Álvarez explicó que Emaya se «se han portado bien». El pasado viernes García también recibió una llamada de Emaya para informarle de que se trataba de una facturación errónea que se iba a corregir.

Fuentes de Emaya señalaron que «el problema se resolvió en cuanto nos dimos cuenta de que había unas facturas abultadas de agua». Desde el Consistorio advirtieron a los afectados que «en el banco se puede dar orden de retornar la factura si ya han pagado. Si no tuvieran saldo, deberán hablar con su entidad bancaria». Tras detectar el error, «ya se han emitido las facturas correctas» que están llegando estos días a los afectados. Desde Emaya señalaron que «no sabemos si ha sido un problema del contador o informático, pero ya se han detectado las facturas erróneas».