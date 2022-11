La última convocatoria de los bonos descuento de PalmaActiva, además de multitudinaria, ha sido, según algunos comerciantes, síntoma de un cambio de hábitos de compra en los consumidores. Los palmesanos han consumido los vales en gran medida en productos alimentarios y no perecederos, ya con la vista puesta en las fiestas navideñas y en medio de un escenario inflacionista.

Marga Cortés, del colmado Molt bò «En junio el cliente no lo sabía y se lo tenías que ofrecer tú», pero en esta última convocatoria se encontró el primer día, al ir a abrir la tienda, una cola de personas que esperaban, aún con la rejilla bajada, desde hacía ya tres cuartos de hora. Se les acabaron los 124 bonos que tenían disponibles en cuestión de horas, a las 15:30h retiraron el cartel promocional. Habían hecho 'sold out'. Además de ese boom por el interés de descuentos (de 20 euros por cada 35 euros de compra) Cortés también destaca que «la crisis económica se ha notado en la última campaña» en las peticiones que ha recibido. «Los ciudadanos han aprovechado para comprar más cantidad de comida que se puede conservar». Por ejemplo, en Molt bò muchos clientes han comprado con los vales piezas enteras de queso, pero pero los clientes les han pedido de cortar la pieza en varios trozos y envasarlos al vacío, comportamientos que antes no se veían tanto.

Emilio Mesquida, de la carnicería Los Maños, señala, en la misma línea, que los beneficiarios de los vales han aprovechado esta nueva edición para comprar mucho pollo y carne para congelar, bien sea para ir consumiendo poco a poco o ya de cara a las fiestas navideñas. «Llenan el congelador y así, con el descuento, tienen ya la comida de Navidad a un precio mucho más asequible». Por contra, en la carnicería Ca'n Jaume se muestran un tanto más escépticos en cuanto al uso de los descuentos por parte de los ciudadanos con muy bajos recursos. «Ha venido gente de muchos perfiles, tampoco podríamos decir que gracias a los vales haya venido gene que lo necesita. Sobre todo vienen jubilados o personas que no trabajan y pueden estar toda la mañana en el mercado haciendo cola». Aún así, reconocen que los bonos están sirviendo para incentivar las ventas del pequeño comercio. La campaña de PalmaActiva sigue activa. Los bonos pueden consumirse hasta el 20 de noviembre en los establecimientos que aún no los hayan agotado. El informe sobre su consumo y el impacto económico del mismo se espera a finales de este mes por parte del Ayuntamiento de Palma.