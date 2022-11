Los embalses del Gorg Blau y Cúber se encuentran al 35,7 % de su capacidad, según han informado desde Emaya. Pese a que el nivel es bajo, es superior al que había hace un año, cuando se encontraban al 29 %. Sin embargo, pocos días después se llenaron por la intensas lluvias de la segunda quincena de noviembre y principios de diciembre.

Aunque este jueves está lloviendo en Mallorca, y en la zona de los embalses se han registrado 21 litros de agua hasta las 11:00 horas, desde Emaya han precisado que esta cantidad no variará mucho el porcentaje de agua acumulada, aunque la previsión es que continúe lloviendo durante toda la jornada. Las citadas fuentes han reconocido su preocupación por la escasez de agua, pero han asegurado que «no hay problemas de abastecimiento al disponer de una diversidad de recursos (embalses, pozos, fuentes y agua desalada)». Cabe precisar que el 22 % del agua que consume Palma procede de los embalses; las fuentes aportan el 18 %, aunque no suministran agua desde primavera; el resto procede de los pozos y las desaladoras. Ante esta situación, el Ajuntament de Palma tendrá que comprar más agua para abastecer a los ciudadanos.

No se descartan «medidas más estrictas en unos meses

El presidente del Emaya, Joan Miquel Perpinyà, ha manifestado que «debemos tomar consciencia que la situación no es buena, llevamos meses sin lluvias y calor. Esto preocupa a medio plazo, y, sobre todo a largo plazo, por lo q supone la amenaza del cambio climático y la tendencia a la reducción de lluvias. Aun así, la gestión sostenible que realiza Emaya de los embalses, las fuentes y las reservas subterráneas permite tener el suministro garantizado, también con la aportación del agua desalada adquirida a Abaqua».

No obstante, Perpinyà ha advertido que en el caso de que no se produzcan lluvias abundantes, que permitan mejorar las reservas de los embalses, y entremos en alerta por sequía, no se descarta tener que tomar «medidas más estrictas en unos meses. Ahora debemos concienciar a toda la ciudadanía de que debemos ahorrar agua y utilizarla con responsabilidad».