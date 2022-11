El Ajuntament ha aprobado un decreto que regula los horarios de los taxis de Palma para este invierno donde establece unos turnos que rechaza una parte del sector, los profesionales adscritos a la CAEB, por «intervencionistas» y porque, aseguran, ni solucionan la falta de conductores ni evitará que se vuelvan a producir, más adelante, los problemas de saturación del servicio en temporada alta. Otra parte del colectivo, los representados por PIMEN, sin embargo, se muestran partidarios de la regulación horaria ya que «en invierno no hay trabajo para todos».

El regidor del área, Francesc Dalmau, firmó la semana pasada el decreto que modifica el régimen de libranza de los taxis en el período comprendido entre el 1 de noviembre de este año y el 28 de febrero del año que viene, cuatro meses en total. En el documento se establece que cada día librarán el 20 por ciento de las licencias y que el resto, el 80 por ciento, se repartirán la jornada en turnos de mañana y de tarde de doce horas y media; entre las 1.45 de la mañana y las 14.15 del mediodía el primero y entre las 13.45 horas y las 2.15 de la mañana el segundo, solapándose ambos turnos durante media hora cada cambio.

Esta regulación, idéntica a la que ya se impuso durante el invierno pasado, no convence a buena parte del sector y de hecho, ya en 2021 se presentaron dos contenciosos en este sentido, uno a nivel particular de un taxista que está al frente de una emisora de radio taxi y otro a cargo de la asociación de profesionales adscritas a la CAEB. Precisamente su representante, Antoni Bauzá, criticó duramente la medida ya que, en su opinión «este invierno habrá demanda de vehículos porque el 80 de los hoteles del municipio ya ha anunciado que no cerrará», Bauzá, en este sentido, se mostró «totalmente en contra» de la regulación puesto que, apuntó, «se están repitiendo errores del pasado».

El representante de CAEB recuerda que con la imposición del Ajuntament este invierno el servicio se limita, en todo momento, al 40 por ciento de las licencias de taxis disponibles lo que, en determinados momentos, puede provocar saturación del servicio. Asimismo, asegura que limitando la jornada se impide habilitar un segundo conductor en el vehículo. «Con doce horas como máximo nadie podrá contratar a otra persona durante estos meses, luego cuando llegue el verano y acudamos a ellos ya estarán trabajando en otras cosas. Luego se quejan de que no hay conductores disponibles pero estos horarios que nos imponen los expulsan del sector» asegura. Para Bauzá el Ajuntament, repitiendo horarios de invierno, «demuestra que no tiene intención de regular el sector».

Asimismo, considera, «están preparando el terreno para instaurar las licencias temporales o estacionales que, como su nombre indica, son provisionales y no solucionan los problemas históricos del sector. Además, desde el Ajuntament no dicen ni cuando ni como las aprobaran», critica. Por su parte Moragues reiteró que en invierno no hay problemas de vehículos, que aún no se conoce hasta donde llegará la crisis económica y energética este invierno y que el decreto abre la posibilidad de cambiar los horarios si se detecta un exceso de demanda. En este sentido, aseguró que la solución propuesta no repercutirá en el servicio, ni ahora ni el próximo verano, «este año ha habido problemas, como la falta de coches de alquiler, que no se tiene porque repetir la próxima temporada», aseguró.