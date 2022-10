Cort cambia las ordenanzas para obligar a todos los taxis a llevar datáfono e impresora

El Ajuntament de Palma aprobó definitivamente el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible durante el pasado pleno del mes de septiembre y las primeras medidas que aplicará de este documento serán cambiar la ordenanza municipal de transportes, para obligar a los taxis a llevar datáfono e impresora que emitan facturas y la normativa de circulación para que los vehículos de renting puedan tener el distintivo de la ORA y Acire, según confirmó el regidor del área, Francesc Dalmau.

De esta forma, el Ajuntament empieza a aplicar el contenido del documento que define la movilidad en el municipio hasta el año 2030 que cuenta con siete líneas maestras y más de 40 actuaciones concretas. En el caso de la que afecta a los taxis, cabe recordar que el Consistorio ya intentó en julio de 2019 obligar al colectivo a admitir el pago con tarjetas de crédito a través de TPVs pero los taxistas presentaron un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 . El tribunal, con fecha de enero de este mismo año, anuló el acuerdo municipal. Los demandantes argumentaron que la obligación municipal no regulaba los «diferentes escenarios» que se encontraban en su trabajo, como «falta de cobertura o problemas eléctricos» y exigieron «una solución jurídica» en caso de que no se pudiera cobrar a través de este sistema por problemas ajenos a ellos. También denunciaron que el datáfono les obligaba a «asumir» la comisión del pago con tarjeta, incluido en los trayectos cortos, «lo que le hace el cobro sumamente gravoso al no establecerse una cuantía mínima a partir de cual establecer esa obligatoriedad».

En aquel momento el departamento de Mobilitat asumió la resolución judicial y anunció que cambiaría la ordenanza ya que, de hecho, se argumentó que la anulación del juzgado «se hizo por defecto de forma ya que la medida se había tomado mediante un decreto cuando se tenía que haber hecho a través de un cambio de ordenanza».

La mencionada sentencia, no obstante, no eliminaba la obligatoriedad de disponer de terminal para el pago en aquellos vehículos que prestan sus servicios en el aeropuerto y en el puerto de Palma y, durante todo este tiempo, estos taxis si que han tenido que llevar datafono.

Respecto a la otra medida, la de permitir que los vehículos adquiridos mediante renting, leasing y otros tipos de arrendamientos de larga duración puedan acceder a la zona Acire y contar con el distintivo para la zona azul, su aplicación se hará de forma inminente ya que, en teoría, ya se anunció el cambio de la normativa municipal .

Esta medida, según el regidor de Mobilitat, responde a «una demanda histórica» de los afectados y se adaptará a la modernización del sistema de la ORA, para facilitar el pago y que incluye la tarifa medioambiental, que está llevando la Societat Municipal d’Aparcaments, SMAP.