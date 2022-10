Una plataforma ciudadana demanda a Cort por notificar incorrectamente las multas

Un grupo de ciudadanos de Palma afectados por la incorrecta notificación de las multas de tráfico se ha organizado a través de un grupo de Telegram y presentará una demanda colectiva contra el Ajuntament para solicitar la anulación de los procedimientos sancionadores. La plataforma centraliza la información a través del grupo ‘Demanda conjunta multas Palma’, que ayer contaba ya con 196 miembros aunque no todos, según destacó uno de sus portavoces, Krasimir Radoev, (foto circular) «cumple las condiciones para adherirse». El portavoz, en este sentido, comentó que, de momento, en la demanda que se interpondrá ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo participarán unos 130 afectados.

Cabe recordar que cuatro trabajadores de la empresa externa encargada de notificar las sanciones del Ajuntament fueron detenidos a principio de año por falsificar el acuse de recibo. Según las investigaciones, el tema está actualmente en manos de la Policía Nacional, los notificadores no entregaban los avisos de sanciones y firmaban como sí lo hubieran hecho. Esta irregularidad provocó que el servicio de multas de Cort continuará con la tramitación y que las sanciones llegaran a los afectados, al cabo de unos meses, pero con recargo por impago cuando en realidad muchos de ellos ni siquiera sabían que habían sido multados.

Esto es lo que les ha pasado a muchos de los demandantes, según comenta Krasimir que, como ejemplo, cuenta su propio caso. «A mi me llega una multa, que en principio era de 100 euros, pero con recargo por lo que el importe sube hasta los 300 euros. Cuando voy a pedir explicaciones al departamento de multas me dicen que sí me la han notificado y me enseñan una firma que no es la mía. Yo demuestro con los cuadrantes del trabajo que en esa fecha no estaba en casa y presento recurso, pero al cabo de unos cuatro meses Hacienda me embarga 730 euros porque a la sanción le aplican otros recargos. Una multa que si me la hubieran notificado me hubiera costado 50 euros por pronto pago ahora me cuesta, porque han falsificado mi firma, casi 15 veces más» relata.

Es por eso, «por la situación de indefensión que sufrimos frente a esta injusticia», que junto a otros afectados se dirigieron a un abogado que será quien redacte y presente la demanda. Las condiciones para adherirse, comenta, son no haber cambiado de domicilio, no haber recibido una notificación previa «sino solamente la que ya la califica como muy grave y triplica la sanción original o haber sido directamente embargado» y que el procedimiento sea instado por el Ajuntament de Palma. En principio el plazo para adherirse a la demanda conjunta acaba este domingo, día 9 de octubre, pero los promotores aseguran que una vez interpuesta ante el juzgado, «si hay más interesados» se podrán sumar al procedimiento judicial.