Nuredduna echa a andar y se abrirá por completo este mes

Primer día laboral de eje cívico de Nuredduna y a primera hora de la mañana es una de las zonas más transitadas de la ciudad. Atrás quedaron las excavadoras y el polvo, el tráfico de coches y, sobre todo, la salida del túnel subterráneo desde Avingudes. Todavía falta por plantar los árboles, pero la fuente ya funciona y los vecinos ya se han instalado en los bancos del nuevo eje cívico de Palma. Fuentes del Ajuntament de Palma han confirmado que el eje cívico «se abrirá al 100 por cien este mes» y los trabajos de la fase de la plaza de las Columnas ya están muy avanzados.

Vecinos y comerciantes parecen, en general, muy contentos con la primera fase del nuevo eje cívico que el sábado se abrió al público. «Me parece muy buena idea. Prefiero caminar por aquí que caminar por la calle Aragón con todo el tráfico», cuenta Ana Maria Sastre, que vive en Pere Garau y va acompañada de un carrito de la compra.

Ana María Sastre vive en Pere Garau. FOTO: J.Morey

Rafaela Ramírez, mientras tanto, se ha pegado una buena caminata «desde Santa Catalina. He venido a dar un paseo para ver la calle y me parece fantástica». Elena Frau trabaja limpiando en una vivienda de Nuredduna y ha notado el cambio desde que ya no hay tráfico rodado en esta calle: «A mí me parece un buen proyecto. Aparco aquí al lado y antes, con los buses pasando por aquí debajo, esto era un desastre».

En cuanto a la actividad comercial, se están produciendo ligeros cambios. Un garaje está ahora en obras y se convertirá en una tienda de ropa regentada por chinos. Y el bar Mónaco tiene desde el pasado sábado nuevos propietarios. Así, Aina Noguera, del bar Gibson, ha tomado las tiendas de este establecimiento emblemático del barrio.

«Hemos abierto el día 1 y es cierto que no nos hemos comido ni el polvo ni nada. Hemos hecho una ligera reforma pero queríamos conservar el espíritu del bar Mónaco. Tendremos plato del día y bocata, y nuestro horario será de 7 de la mañana a doce de la noche», cuenta Noguera. La nueva propietaria del bar dice que «estoy a favor de las nuevas zonas peatonales. No tenemos toda la terraza que nos gustaría pero no dan licencia de nuevos bares ni restaurantes y me parece bien, no tendríamos que llegar al caso de la calle Fábrica».

Aina Noguera y Mateu Bordoy del bar Mónaco. FOTO: J. Morey

Si en la librería de Univers del Cómic, Toni Robles se queda de que «la obra nos ha afectado y mucha gente de los pueblos ya no viene porque no pueden aparcar», en el caso de José Ramón, propietario de la floristería Art Viu, advierte que «solo faltan acabar los jardines pero yo veo muy buen ambiente. Aún es pronto para saber si hay más clientes, pero yo veo las cosas muy bien. Quedan cinco o seis tiendas aún sin abrir pero son propiedad del mismo empresario chino pero la verdad es que son buena gente y se integran con los vecinos y los comerciantes».

Tono Robles, de Univers del cómic. FOTO: J. Morey

Las obras de la plaza de las Columnas prosiguen a toda velocidad y eso permitirá unir la calle Nuredduna con el parque infantil del centro de la plaza. Los juegos infantiles se acogerán en lo que era antes asfalto para el tráfico rodado. Los vecinos y visitantes, mientras tanto, ya se muestran bastante satisfechos por lo que se ha visto hasta ahora de Nuredduna.