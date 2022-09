El Novo Café Lisboa cerrará en diciembre tras diez años de copas y música

El Novo Café Lisboa, uno de los bares de copas y salas de conciertos más populares de la barriada de Santa Catalina, cerrará sus puertas en el mes de diciembre tras diez años desde que Àngel Romaguera, su alma mater y responsable del negocio, alzará la barrera de este local de la calle Sant Magí de Palma. Así lo ha anunciado este miércoles en sus redes sociales con un post en el que cuentan cómo será el devenir del Novo Café Lisboa hasta el 31 de diciembre, cuando se cierre de manera definitiva.

En dicho comunicado, Àngel Romaguera cuenta que «el pasado 28 de octubre [de 2021] decidimos volver a la aventura con un 2.0 después de 18 meses cerrados por una pandemia. Ha llegado el momento y nos despedimos definitivamente. Ya no tengo fuerzas para continuar y tampoco me apetece por varios motivos. Podría lamentarme de un año que ha sido extremadamente difícil y complicado». «Podría llorar [ya lo he hecho] por algunas injusticias que no solo afectan a un negocio como el Café Lisboa sino a toda una sociedad y a nuestras vidas», prosigue el texto, «pero no perderé el tiempo en cosas como esta y me dedicaré a dar las gracias por los diez años de largo recorrido y por los próximos tres meses que me quedan al frente navegando en este barco».

Después, el dueño del local da las gracias «a las personas que han estado a mi lado en mayor o menor medida, tanto en los momentos llenos de luz como en los más oscuros». En el mismo comunicado, desde el Lisboa anunciaron que hasta que se cierre en diciembre el local acogerá jams, micros abiertos, domingos flamencos, conciertos los viernes y «mucha diversión». Así será hasta el 31 de diciembre, cuando este icónico espacio de Sant Magí se despida de todos para siempre.