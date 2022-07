El departamento de Mobilitat Sostenible no emitirá ni renovará el distintivo de la ORA para aparcar en zona azul cuando el solicitante tenga algún tipo de deuda, sea por el concepto que sea, con el Ajuntament de Palma, según confirmaron fuentes municipales. Esta medida está recogida en el cambio de la ordenanza de circulación que llevará el equipo de Gobierno al próximo pleno y que, en principio, está dirigida a permitir que los vehículos adquiridos por los métodos de ‘leasing’ y ‘renting’ puedan tener acceso a la zona Acire y estacionar en zona azul.

Para ello se modificaron una serie de artículos de la citada ordenanza, concretamente del 56 al 68, con objeto de dar cobertura legal a la ampliación y, aprovechando los cambios, mejorar su redacción. Sin embargo, en el artículo 64, que se refiere a los requisitos que se tienen cumplir para tener el distintivo el texto establece que uno de ellos es «estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ajuntament de Palma».

Hasta ahora, además de estar empadronado y residir en la zona de la ORA, el único requisito para obtener la tarjeta era que no existiera una orden de precinto sobre el vehículo y estar al corriente de pago del impuesto de circulación. Con la modificación de la ordenanza el abanico se amplía y, por ejemplo, deber un recibo de la tasa de incineración o el Impuesto de Bienes Inmuebles será un motivo excluyente para obtenerla. Desde el Ajuntament justifican la medida asegurando que «la normativa no permite que las personas que no estén al corriente de pago con la Administración obtengan beneficios y, en este sentido, se adapta la ordenanza de circulación». La modificación será aprobada en el próximo pleno y no entrará en vigor hasta que sea publicada en el Boletín Oficial.