El Pacte de Cort no comenzará la reforma de las galerías de la Plaça Major esta legislatura; de hecho, la tramitación antes de empezar las obras se puede alargar hasta dos años más, ya que solo el concurso de ideas para definir el proyecto tardará un año en resolverse, según reconoció Neus Truyol, regidora d’Urbanisme. Actualmente, los técnicos municipales están pendientes de aprobar el pliego para convocar el citado concurso de ideas y este, según explicó Truyol, estará listo «a principio del próximo curso escolar», es decir septiembre u octubre.

Una vez publicado, el Ajuntament de Palma tendrá que dar un plazo para que se presenten proyectos básicos de los que se escogerán tres para que sean desarrollados y, finalmente, se escogerá a uno que será el que se lleve a cabo. Toda esta tramitación tardará como mínimo el año que apunta la regidora y, posteriormente se tiene que licitar y aprobar la reforma por lo que, por plazos administrativos e incluyendo exposiciones públicas y periodo obligatorio de alegaciones, las obras no empezarían, como mínimo, hasta bien entrado el año 2024. Cabe recordar que hace casi tres años acabó la concesión municipal de 62 de los locales ubicados bajo la plaza por lo que el Consistorio los recuperó. El resto de locales está en manos privadas.

De hecho, ya en el año 2019, el equipo de gobierno no tenía claro si reconvertir las galerías en un aparcamiento para residentes o destinarlas a uso comercial y sedes de diferentes administraciones. Finalmente se optó por esta segunda opción y se marcó el objetivo de tener un proyecto antes de 2021, plazo que, no se ha cumplido. Posteriormente se asumió el retraso y, prueba de esto, es los presupuestos aprobados el año pasado no contemplan inversión alguna y solo incluyen una partida para el concurso de 50.000 euros.