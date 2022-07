Enhorabona als set nous bombers que avui heu pres possessió de la vostra acta i que ja formau part de l'@ajuntpalma.

Sé que us heu esforçat molt per arribar fins aquí. Gràcies per la dedicació, i gràcies també a les vostres famílies.

Ja són 28 els bombers que hem incorporat. pic.twitter.com/kMkRWbUOMB