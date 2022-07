Coger un taxi en Palma se ha convertido en una auténtica odisea. Las largas colas son ya una de las imágenes de esta temporada turística, especialmente en el aeropuerto y en las zonas de ocio nocturno en determinadas horas punta. Hasta el regidor de Mobilitat de Cort, Xisco Dalmau, reconoce que hay un problema con los taxis en Ciutat, ya que «el servicio está desbordado». Ante esta situación, la Asociación de Autónomos del Taxi ha solicitado al Ajuntament de Palma ampliar las licencias de taxi en verano, las conocidas como estacionales. Estas licencias se dan preferentemente a los que ya tienen una de taxi para poner otro vehículo. En Ibiza este sistema sí está operativo y los vehículos van marcados como los taxis y también como estacionales. Sin embargo, el Consistorio palmesano ha rechazado esta posibilidad.

Dalmau ha justificado esta negativa porque el proceso burocrático es tan lento que no estaría operativo para este verano. «Consideramos que no hay que conceder licencias estacionales porque el procedimiento jurídico es bastante dilatado y no se podría dar respuesta este verano». En este punto, ha argumentado que podría ser una propuesta interesante para abordar en la mesa del taxi y estudiarlo con calma, ya que se desconoce si durante la próxima temporada estival persistirá esta problemática.

A su modo de ver, las 1.246 licencias de taxi existentes en la capital balear pueden prestar un buen servicio si lo hacen de forma eficiente. En este punto, ha lamentado que hay 500 licencias que no están adscritas a ninguna emisora. Por ello, ha manifestado que «hay que trabajar con el Govern» para poner en marcha una única aplicación autonómica que permita pedir taxis. Esta propuesta es compartida por el presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi, Gabriel Moragues. Sin embargo, se ha mostrado muy crítico con el elevado número de suspensos de la pruebas para nuevos taxistas que ha convocado el Consistorio palmensano: han aprobado 14 de 155. «Hay 400 coches que no tienen conductor», ha lamentado. Por su parte, el titular municipal de Mobilitat ha respondido que no se puede regalar un carnet a nadie y ha argumentado que en las pruebas extraordinarias aprueban menos personas que en las ordinarias.