La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad del Ajuntament de Palma, Neus Truyol, ha criticado este lunes que se encause «a quien más ha hecho por revertir» los vertidos de Emaya a la bahía de Palma. La edil ha reivindicado que el actual equipo de gobierno municipal es el que más ha hecho para revertir la problemática de los vertidos y ha recordado que en las últimas décadas «no se hicieran las inversiones necesarias para arreglar unas estructuras de saneamiento deficitarias».

Según Truyol, fue en el pasado mandato cuando se empezaron a cerrar playas cuando se producían vertidos para proteger la salud pública. Por otro lado, la regidora ha remarcado que es «sorprendente» que se materialice la acusación a pesar de las pruebas y documentos que se han aportado a la causa y que demuestren «de manera contundente» que se trabajó para solucionar el asunto de los vertidos, igual que lo confirman los proyectos que están en ejecución. «Reducir los vertidos e informar no es ningún delito», ha añadido la edil. Para la regidora de Més per Palma, es también «sorprendente» que la investigación se limite a «años muy concretos» y que no cuestione el trabajo de otros gobiernos municipales para frenar unos vertidos que se producen desde hace décadas.

Actuaciones para frenar los vertidos

En el comunicado, el Consistorio ha detallado que con Truyol al frente de Emaya en el anterior mandato, se limpió el colector de aguas pluviales de Playa de Palma después de 20 años. El Consistorio recuperó en esta etapa el canon de saneamiento y se pusieron en marcha «proyectos clave» para frenar los vertidos como el tanque de laminación y el colector interceptor, dos obras que, según Cort, han reducido en un 90 por ciento los cierres de las playas de Can Pere Antoni y Ciudad Jardín. También se compraron los solares para ubicar la nueva depuradora. Además, durante el actual mandato, el Ajuntament ha reivindicado que se están ejecutando las obras del tanque y el colector, se ha cerrado la financiación para la construcción de la nueva depuradora con la firma del convenio y se ha aceptado el emisario largo para proteger la posidonia.

Cort ha recordado que Emaya no tiene competencias para la construcción del emisario o la nueva depuradora. Sin embargo, ha defendido las gestiones para revertir los vertidos, derivados de la obsolescencia de una depuradora de los años 70 y una red de alcantarillado único para aguas fecales y agua de lluvia. Además, el Consistorio ha insistido en que la empresa municipal «cumplía y cumple» con toda la normativa sectorial protectora del medio ambiente. Según Neus Truyol, la investigación se inició por razones «que no tienen que ver con el medio ambiente». De hecho, ha recordado la edil, la denuncia la hizo una persona «vinculada a la derecha que discrepaba del decreto de posidonia». La edil de MÉS ha defendido que se ha actuado con transparencia y que la problemática y las soluciones se han explicado a la ciudadanía.