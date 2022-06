Laura Durán, de Balears Diversa: «Hansen y Rosauro deberían denunciar a Sonia Vivas»

La presidenta de Balears Diversa, Laura Durán, advirtió este lunes que «invito a mi buen amigo Alberto Rosauro a que denuncie a Sonia Vivas y se libere. Es el que más ha sufrido y es una víctima. La ciudad le debe una disculpa». Durán se refirió así al ex director de LGTBI, cesado por el 16 de febrero por Vivas, ex regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI del Ajuntament de Palma, que entregó su acta el pasado sábado. «Ojalá veamos a Sonia Vivas en los trigunales, pero esto es algo que Rosauro tiene que hacer por su parte», añadió.

La presidenta de Balears Diversa se arrepiente de haber asistido el pasado viernes 10 de junio a la presentación de la Palma Pride Week donde se desató la polémica tras las declaraciones de Kristin Hansen, promotora de este evento, cuando señaló que «vendrá gente del campo que posiblemente jamás haya visto una lesbiana». Durán mostró ayer su pesar por acudir a la presentación, que ha sido el detonante de la crisis en el Consistorio de Palma.

«No había un guión escrito y no sabíamos que se iba a presentar. Nos invitó la empresa Ella Global Comunity [promotora del evento suspendido] y vinimos encantados junto con Chrysalis para transmitir un mensaje de unidad. Al ver la foto allí luego, nos avergonzamos mucho, la verdad», advirtió.

«Hemos construido nuestra ética cada día, trabajando duro y ahora no queremos que por una foto se vaya echar todo a perder. No apoyamos estas líneas», dijo en referencia a las declaraciones de Hansen. Durán advirtió que «sí que consideramos importante el trabajo que hacía Hansen para el colectivo, porque todo suma. El trabajo sí, las palabras no. Tampoco apoyamos las declaracoines respecto a la posible compra de pisos por parte de turistas LGTBI porque en Balears Diversa estamos viendo lo difícil que es encontrar vivienda para el colectivo y para todos. Si no se vendiese a los alemanes, tendríamos unos precios justos y una vivienda digna».

Para Durán, «Hansen es una víctima más de Sonia y no debería denunciar al Ajuntament, que es un aliado de todos los ciudadanos, sino que debería denunciar a quien la ha manipulado, la ha engañado y ha hecho todo, que ha sido Sonia. Yo también he trabajado con Vivas para hacer el Orgullo Crítico y ha sido un desastre. Nos enfrentó con Ben Amics y se empezó a ver que en lugar de ser conciliadores y sumar, íbamos de títere de Sonia».