«No sólo no podemos dormir si no que, además, tenemos que oler a orina cuando nos despertamos. 1.000 botelloneros beben en primera línea y mean en segunda», denuncia un vecino de Playa de Palma en redes sociales, tras seis días de fiesta non stop en esta zona de Ciutat, que se ha llenado de estudiantes desde el viernes pasado, así como s’Arenal de Llucmajor, Magaluf y Alcúdia. Además, no duda en criticar en su hilo la pasividad del Consistorio palmesano y de la Policía.

En este sentido, este vecino (@tonimaltraste) asegura en su hilo de Twitter que tiene vídeos donde se ve a patrullas de la Policía Nacional pasando de largo «y lo entiendo porque solo había una patrulla y no pueden enfrentarse contra mil personas o más. De hecho estuve hablando con ellos y me explicaron cómo desde arriba no les dan más opciones ni efectivos. Lo mismo sucede con la Policía Local de Palma», dice, al tiempo que se pregunta si el alcalde José Hila hará algo de una vez: «Esperará a los 100 días, 7, 9, 23? ¿Nunca quizás?». Noticias relacionadas Los viajes de estudio traerán a Mallorca a miles de jóvenes hasta julio Este residente de Playa de Palma lamenta que los políticos de Cort y el Govern lancen mensajes de que hay que mantener playas y mares limpios, «menos en el Arenal, ya que allí puedes hacer lo que quieras y más». Y vuelve a pedir al alcalde que haga algo. «¿Cuándo? ¿Cómo? Y el día que lo haga si lo hace nos tendrá que explicar por qué llevamos ya 6 noches así y seguramente hoy (por este sábado) serán siete noches sin poder dormir». El porno callejero también está permitido en el Arenal pic.twitter.com/hfydFyWFzX — tonimaltraste (@tonimaltraste) June 18, 2022 Los documentos que comparte este vecino muestran a jóvenes practicando sexo en plena calle, centenares de personas haciendo botellón en pleno paseo marítimo del Arenal, así como vídeos del día después en la zona, un auténtico campo de batalla infestado de suciedad y orines en los portales y garajes de toda la zona. Por eso, lanza alto y claro un mensaje al Ajuntament de Palma: «Esto es más urgente que destituir a gente de su gobierno. De hecho podría 'destituirse' a usted mismo si no actúa ya».