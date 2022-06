El Ajuntament de Palma, a través de área de Participació Ciutadana i Govern Interior, ha realizado una inspección sobre los establecimientos de Santa Catalina y ha detectado que diez de ellos no tienen en vigor la licencia para ocupar la vía pública. Concretamente, según fuentes municipales, hay cinco locales en la calle Fábrica que no han renovado la citada licencia y otros cinco más en avenida Argentina con una ocupación de aceras no autorizada. Estos incumplimientos de las ordenanzas municipales se han descubierto, según el responsable de la regiduría, Alberto Jarabo, cuando se ha puesto en marcha una campaña en colaboración con Infraestructures para repintar en las calles de la zona la delimitación de las terrazas y, de esa manera, «hacer más visibles cual es el espacio de ocupación de la vía pública que tienen permitido cada uno de los locales».

Estos trabajos, apuntó el regidor, comenzaron hace unas semanas por la zona del centro y parte de Blanquerna y ayer se trasladaron, tras adquirir un compromiso con los vecinos, a la zona de Santa Catalina. El objetivo es facilitar a la policía la comprobación de que los bares y restaurantes no superan los limites de ocupación a los que tienen derecho según sus licencias. Jarabo, en este sentido, recordó que a aquellos establecimientos que incumplen la normativa, además de recibir la correspondiente acta de infracción, no se les pintarán los limites ya que no pueden instalar terrazas hasta que no regularicen su situación. Los operarios procedieron a repintar los límites. Por su parte, la regidora d’Infraestructures, Angélica Pastor, destacó que estos trabajos de delimitación son importantes «porque es nuestra obligación promover el respeto en los espacios públicos y la accesibilidad universal de todos los ciudadanos. Es necesario que todos podamos circular por las calles sin encontrar obstáculos ni problemas derivados del incumplimiento de la normativa».