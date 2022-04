El PP critica el retraso del Govern en pagar ayudas al alquiler de 2021

El diputado popular José Luis Camps ha criticado este martes en el Parlament que el Govern no haya abonado ni una sola de las ayudas al alquiler solicitadas de 2021, a lo que el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha respondido: «Cumpliremos los plazos razonables más o menos habituales». Camps ha cuestionado que, ante la petición «disparada» de ayudas al alquiler, con más de 10.000 inscritos, que son casi un 25 % más que en 2017, la Conselleria «no pueda darse más prisa para pagar antes de mayo», en el turno de control al Govern en el pleno parlamentario. El diputado popular considera que el retraso forma parte de «las políticas fracasadas del Govern de Armengol» y ha insistido: «¿Puede darse un poco más de prisa para pagar?». Marí ha respondido que no considera un fracaso «multiplicar por siete los recursos para ayudas de alquiler desde 2015».

«Estamos haciendo un esfuerzo económico importante para conseguir fondos y complementarlos con recursos propios y también un esfuerzo administrativo para pagar en un tiempo razonable estas ayudas», ha respondido. Ha recordado que el Govern prolongó hasta el 30 de noviembre el plazo para poder hacer solicitudes y hasta el 30 de enero para presentar documentación y ha señalado que la Conselleria tiene previsto mejorar el sistema informático «si no este año, el que viene», y «hacer un pago parcial, en cuento se pueda, a los expedientes que estén en condiciones de pagarse». «Cumpliremos los plazos razonables más o menos habituales», ha añadido y ha insistido en que la demanda de ayudas es «importantísima». Camps ha acusado al conseller de ser incapaz de solucionar el retraso de los pagos cuando las solicitudes han aumentado un 25 % y que siendo una convocatoria no competitiva, en la que lo solicitantes solo deben cumplir una serie de requisitos y cuyo plazo terminó en noviembre, «126 días más tarde no hayan pagado ni una ayuda de alquiler de 2021». Según Camps, si de las 8.834 peticiones de 2020 solo han recibido ayudas 5.353, las 2.981 que quedan fuera se debe a que «faltan 4 millones para dar respuesta». «Si se hace caso a que hay 10.000 inscritos en 2021, faltarán más de 8 millones en su presupuesto previsto y por tanto dejan a muchas familias atrás», ha advertido.

«Hacemos esfuerzo para garantizar que todas las ayudas lleguen a las personas que lo necesiten y para incrementar la partida presupuestaria y sumar más ayudas», ha respondido el conseller, que considera que el hecho de que haya un 25 % más personas que lo presentan «demuestra la confianza de la gente en que lleguen a abonarse estas ayudas». «¿Que nos gustaría darnos más prisa? Efectivamente, pero que paguemos a cinco meses después de la convocatoria es habitualmente lo que se hace. Nos damos toda la prisa que podemos y pagamos a la gente en el plazo que creemos que se ha de pagar», ha admitido Marí, que ha argumentado que «es mucho más difícil gestionar 11 millones de euros y 10.000 solicitudes» que cuando las cantidades eran inferiores.