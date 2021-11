Colas para conseguir una plaza en el párking de Avenidas bonificada

Desde este miércoles a las 6:20 horas de la mañana ya había vecinos de la calle Nuredduna y plaza de las Columnas haciendo cola en las oficinas del SMAP. El objetivo era conseguir una de las 50 plazas con la bonificación a 65 € que ha puesto el Ajuntament de Palma a disposición de los vecinos con motivo de las obras del eje cívico Nuredduna. Con estas plazas puestas a disposición de los vecinos, el consistorio intenta ofrecer una opción a la pérdida de las 70 plazas de aparcamiento que desaparecen durante las obras que se están llevando a cabo en Nuredduna.

Estás 50 plazas de aparcamiento que ofrece el SMAP a 65 € se ubican en el aparcamiento de Avingudes y se otorgan por orden de llegada. A partir del 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre se podrán optar a otras 50 plazas para los residentes de la zona. Una vez otorgadas estas plazas, más adelante se adjudicarán 100 más a vecinos de la barriada.

Miguel Cardona era el vecino que había conseguido el número 1 de la cola y había llegado a las puertas del SMAP las seis y veinte de la mañana. El número 2 era de Natalia Bosch. «Pensaba que tendría que venir con tienda de campaña, me he pedido libre en el trabajo». Ambos coinciden en que el aparcamiento está imposible en la zona y que a partir de las cinco de la tarde ya es imposible encontrar aparcamiento. «Cuando salgo tarde del trabajo me voy a dormir a casa de mis abuelos en el polígono de Llevant», lamenta Bosch, que se mostró exultante junto con otros vecinos por conseguir una de las 50 plazas de aparcamiento bonificada».

Requisitos de la siguiente fase

En la segunda fase, del 25 de noviembre al 1 de diciembre, se podrán beneficiar los residentes que lleven un año mínimo de empadronamiento en la zona comprendida entre las calles Frederic Mistral, Pere Alcántara Penya, Patronat Obrer, Lluís Martí hasta el número 21 en los impares y el número 26 hasta los pares, Isidoro Antillón hasta el número 7 en los impares y el número 6 en los pares, Aragó del número 2 al 18 (solo pares), calle Manacor del 1 al 27 (solo impares), Avinguda Alexandre Rosselló del 2 al 8 (solo pares). Se ofrecerán los abonos hasta llevar al número 100 y únicamente se podrá contratar un abono bonificado por domicilio. La tercera fase, a partir del 2 de diciembre, el SMAP ofrecerá hasta 100 plazas más a los residente de la zona en diferentes modalidades de pago. Se ofrecerán abonos nocturnos desde 30 euros al mes, abonos de tarde/noche desde 65,65 euros y abonos de 24 horas por 149,50 euros al mes.