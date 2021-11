Aluvión de ventas en los comercios por los bonos de Palma Activa

En unas pocas horas se agotaron los 25.000 bonos de PalmaActiva para fomentar el consumo en el pequeño comercio, que se empezaron a repartir el martes. Desde el primer día, los alrededor de 110 comercios que participan en esta iniciativa del Ajuntament de Palma han recibido una importante cantidad de clientes dispuestos a gastar, alentados por el descuento de 20 euros tras una compra mínima de 35 euros. Eso si, alguno se han encontrado con dificultades técnicas para pasar el código QR, pero eso no mitigó la satisfacción de los comerciantes.

«Ayer [por el martes] ya empezamos a recibir clientes preguntando por la promoción de PalmaActiva. Esta medida va a funcionar y al pequeño comercio, que ha sufrido mucho, le va a ayudar», dijo Concepción López, empleada de la zapatería Neus Palou, en la calle Sindicato. Su propietario, Miquel Riera, se mostró igual de satisfecho: «Estoy contento con todo lo que sea promover ventas, que no nos sobran». Ya están haciendo cuentas y en enero confían en recibir el dinero del descuento por parte de PalmaActiva.

En la misma calle, Josefina González, de la zapatería La Elegancia, también notó el repunte de las ventas desde el primer día que se puso en marcha esta iniciativa.

«Veremos cómo va esta semana. Yo estoy encantada, pero el sábado, cuando se acabe el plazo de cinco días que tienen los clientes para gastar sus bonos, veremos el resultado».

En esta misma zapatería estaba Xisca Aguiló, una clienta que no pudo acceder a los vales del Ajuntament porque volaron en cuestión de horas. «Sí que he podido optar a los bonos para el comercio del Govern. Estas iniciativas están bien si ayuda al pequeño comercio. Eso sí, la gente mayor, ¿cómo lo hará para acceder a estos bonos si no saben utilizar Internet?».

Emilio Mesquida es el propietario de la pollería Los Maños, en el Olivar.

Mercado

En el mercado del Olivar, la pollería Los Maños es el único puesto que participa en la campaña del Ajuntament. Y el resultado ha sido espectacular. Hasta ayer a las 11 y media de la mañana ya había tramitado más de 40 bonos, según su propietario, Emilio Mesquida: «Ahora mismo no puedo escanear pero estoy cogiendo los datos de los clientes y su número de QR y luego lo pasaré a la página web. Pero la verdad, mejor si el cliente lo trae impreso en papel».

Afirmó que «no todos los comercios pueden participar y yo tengo que esperar hasta enero para cobrar los cheques». Eso sí, para ser un día de diario, el puesto había registrado más clientes de lo normal. «El que tiene un bono de veinte euros acaba gastando más», afirmó.

Las librerías se han apuntado en masa a esta propuesta y en La Biblioteca de Babel señalaron que «es una campaña que fomenta el consumo. La gente aprovecha para comprar libros caros».

Concepció Aguiló es una de las propietarias de la juguetería La Industrial y ya está vendiendo para los próximos Reyes.

En la juguetería La Industrial, los clientes están optando incluso para adelantar las compras de Navidad: «Solo tienen cinco días para gastarlos pero hay gente que ha quedado fuera y me quedan unos pocos bonos del Govern», dijo Concepció Aguiló.

Desde el Ajuntament señalaron que aquellos bonos que no sean utilizados en un plazo de cinco días volverán a estar disponibles el próximo lunes.