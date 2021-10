Apoyo cerrado desde las instituciones de proximidad a la directora de un centro educativo de Son Gotleu que resultó contusionada este pasado miércoles en el transcurso de una trifulca entre personas de etnia gitana. Este jueves por la tarde el alcalde de Palma, José Hila, ha mostrado su apoyo a la docente a través de las redes sociales.

En una publicación en Twitter el primer edil de la capital balear ha reaccionado a la publicación en Ultima Hora de esta agresión en el barrio de Palma que ya investiga la Policía.

En su mensaje Hila ha considerado que «les escoles són importantíssimes per a l'educació dels nostres infants, no s'hi pot tolerar la violència». «Estam en contacte permanent amb el centre per ajudar-los en allò que necessitin», precisa el alcalde de Palma en su tuit de condena a la agresión.

Condemnam l'agressió a la directora de l'escola. Estam en contacte permanent amb el centre per ajudar-los en allò que necessitin. Les escoles són importantíssimes per a l'educació dels nostres infants, no s'hi pot tolerar la violència. https://t.co/kzqQytUGah@UHmallorca — Jose Hila (@hila) October 28, 2021

Tot el suport a n'Asun, la directora, i la comunitat educativa del centre. Agreden a la directora de un colegio de Son Gotleu durante una pelea entre clanes gitanos https://t.co/3rn5WvjqAM via @Uhmallorca — Llorenç Carrió (@lcarrio) October 28, 2021

No ha sido la única voz en el seno del equipo de gobierno municipal que se ha alzado contra la violencia en los entornos educativos. El regidor d'Educació i Política Lingüística del Ajuntament de Palma, Llorenç Carrió, ha expresado en otro mensaje en la misma red social «tot el suport a n'Asun, la directora, i la comunitat educativa del centre».

La consternación por estos hechos ha alcanzado a la comunidad educativa. En este sentido la federación de AMPAS FAPA Mallorca ha emitido una nota mediante la cual ha condenado la agresión y ha reclamado más medios para que no se reproduzcan este tipo de situaciones.

«No se puede consentir que los docentes reciban como consecuencia [de su labor] agresiones como la vivida por la directora, ni ningún otro tipo de violencia. Toda la sociedad exige y espera mucho de los docentes, pero debe ir de la mano del respeto a su trabajo y a sus personas», ha expresado FAPA.