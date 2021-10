Cort pone en marcha un plan de limpieza de grafitis barrio a barrio con 20 trabajadores

El área de Infraestructures del Ajuntament de Palma ha puesto en marcha un plan de limpieza barrio a barrio para detectar dónde están todos los graffitis y elementos del mobiliario urbano que necesitan ser limpiados, pintados o sustituidos. Para ello se ha dotado la brigada antigrafitis de este área con 20 personas de las contratas de alumbrado y de parques y jardines, según ha informado este viernes la regidora de Infraestructures, Angélica Pastor.

Este plan de limpieza comenzó hace un par de semanas por el barrio de Pere Garau-Son Rullàn, y «también se está actuando ahora por la zona de la Sindicat-Cort y en el centro histórico para ver cómo se ha de tratar, pues tiene sus particularidades», ha indicado la edil.

El día 18, detalla Pastor, se actuará en es Jonquet-Santa Catalina, el 1 de noviembre en El Molinar-s'Arenal, el 15 en Son Cotoner-Camp Redó y el 29 se llegará a Son Serra-La Vileta. Esta es la programación prevista por ahora, «pero iremos avanzando mes a mes por todos los barrios con un plan se acompañará de una campaña informativa y comunicativa para evitar que estos elementos se vuelvan a deteriorar o vandalizar».

Aunque la regidora no pudo cuantificar el coste de la limpieza de grafitis, ha asegurado que «son miles de euros de las arcas municipales», por lo que solicitó «a los ciudadanos que nos acompañen a esta lucha contra el vandalismo y el deterioro de los espacios públicos».

De igual modo se ha expresado el alcalde de Palma, José Hila, quien ha hecho un llamamiento al civismo ciudadano y ha asgurado que «cada vez más quien realice estas pintadas vandálicas lo pagará».

El alcalde ha insistido en que la eliminación de las pintadas vandálicas «es una prioridad para el Ajuntament». Hila ha recordado que se actúa en los elementos públicos a través de Infraestructures y Emaya y en edificios privados mediante el servicio que ofrece Emaya por el que se cobra un precio simbólico de 2 euros el metro cuadrado.

Para animar a las personas a reclamar este servicio, Hila anunció que en caso de reincidencia de una pintada en una fachada que ya haya sido limpiada, la segunda vez se limpiará sin ningún tipo de coste para el particular.

En lo que va de año, informa el primer edil, sumando todas estas actuaciones se han realizado 3.658 intervenciones, «cada una de las cuales puede suponer la retirada de varios grafitis, por lo que al final estamos hablando de que en estos diez primeros meses del año se ha retirado miles de pintadas».

En el caso de Infraestructures, dice, en 2021 se han eliminado pinturas en 254 módulos ornamentales, 344 papeleras, 37 zonas de juegos infantiles, 677 metros lineales de barreras situadas dentro de las zonas de juego y 1.572 bancos; además se está trabajando de forma intensiva en los parques de sa Riera y ses Estacions. Insistió en que «cuando se habla de grafitis dejamos fuera el arte urbano, algo que este Consistorio quiere promocionar».

Por lo que respecta a Emaya, ha realizado en lo que va de año en 1.371 intervenciones en paredes públicas, elementos propios de la empresa (papeleras, contenedores...) y en espacios privados. De media está realizando 7 intervenciones diarias de eliminación de grafitis.

El alcalde ha informado también de que ha sido identificada la persona que realizó la pintada vandálica en el mural feminista de la plaza del tubo «y es la misma que hizo otro grafiti en el tren de Sóller. Por ello la Policía Local levantó acta por infracción del artículo 37 de la ley de protección de seguridad ciudadana».

Esta persona junto a otros dos menores que hicieron un grafiti en la muralla del Parc de la Mar son los tres autores de pintadas vandálicas que han sido identificados hasta ahora. Preguntado el alcalde sobre si esta cantidad es suficiente o no recordó que «la policía hasta ahora ha estado pendiente de la pandemia, de los botellones, de que no se circulase por las calles cuando no se podía, ...» y reconoció que ahora se podrán destinar más recursos y dinero a dar con los autores de estos actos incívicos.