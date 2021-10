Suspenso ciudadano al Ajuntament de Palma por las políticas de movilidad y limpieza

Los ciudadanos de Palma suspenden la gestión del actual equipo de gobierno en el Ajuntament en su política de movilildad, en la limpieza de la ciudad o en la escucha activa de las demandas de vecinos o empresas, tres de los pilares sobre los que se sustenta el tripartito.

Esta es la principal conclusión de la encuesta ciudadana sobre la gestión del Consistorio palmesano en varios proyectos realizada por el Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES) en exclusiva para Ultima Hora.

De todas las iniciativas o proyectos del Consistorio palmesano sobre los que se ha consultado tan solo uno recibe un aprobado por parte de los encuestados: concretamente la finalización de la ocupación de las plazas de aparcamiento por parte de las terrazas de bares y restaurantes, desde el 1 de octubre, que merece una nota de 7,2 sobre 10.

Ante la pregunta de si se aprueba la finalización de esta ocupación, un 63 % afirma que sí, frente a un 24 % que lo desaprueba y un 13 % que responde que no sabe o no contesta.

El resto de preguntas realizadas por la empresa encuestadora recibe el suspenso por parte de los ciudadanos consultados.

Restricciones circulatorias

Con un 4,1 valoran los encuestrados la decisión del tripartito de izquierdas de ampliar las áreas de circulación restringida (Acire) en el interior de Avingudas. Un 52 % muestra su desaprobación frente al 36 que la prueba. Un 12 % no sabe o no contesta.

Esta es una medida, incluida en el denominado plan ‘Palma camina’, que ha sido rechazada por comerciantes y vecinos afectados, pese a lo cual el Ajuntament tiene previsto aplicarla a lo largo del mes de octubre.

El cierre al tráfico de la calle Unió y la Plaça del Mercat, otra medida del area de Mobilitat puesta en marcha en 2019, es puntuado con un 4, pues el 44 % de los preguntados lo desaprueba, frente a un 30 % que lo aprueba y un 25 %que no sabe o no contesta.

Mayor desaprobación aún recibe la gestión de la limpieza por parte del Consistorio palmesano, que solo alcanza una nota de 3,7. Hasta el 60 % de los consultados la consideran inadecuada, frente a un 35 % que la aprueban y un 5 % que no sabe o no contesta. La suciedad de la ciudad es uno de los principales motivos de queja que está teniendo el tripartido esta legislatura.

Ante la pregunta de si se considera que el Pacte de izquierdas –que conforman el PSOE, Més y Podemos– acepta las peticiones de los ciudadanos, asociaciones de vecinos o comerciantes la valoración es aún más baja, tan solo un 2, ya que el 58 % considera que no frente a solo un 14 % que opina que sí. El 28 % restante, no sabe o no contesta. Así, según el resultado de este sondeo, el equipo de José Hila no estaría a la altura del consenso del que tanto presume.

Otro de los asuntos polémicos durante la legislatura en curso es el de los grafitis en Palma. Aquí se ha preguntado si se considera que el Consistorio actúa con demasiada lentitud para la retirada de las pintadas vandalicas, algo en lo que está de acuerdo hasta un 67 % de los encuestados. Solo un 15 % considera que no es así y un 18 % no sabe o no contesta. En este sentido el Ajuntament recibe una nota de 1,8.

Casi ocho de cada diez encuestados, un 77 %, considera, además, que hay un deterioro en la seguridad y limpieza de la plaza de España. Solo el 12 % no opina así, y otro 12 % no sabe o no contesta. En este sentido la gestión del Ajuntament es puntuada con 1,3.

Una nota de 1,2 recibe el equipo de Gobierno municipal en sus actuaciones para evitar el vertido de aguas fecales al mar. La encuesta revela que un 77 % de los ciudadanos cree que Cort no hace lo suficiente para evitar estos vertidos. Por último, la nota más baja, un 1,1, es para el trabajo del Consistorio de Palma en la retirada de vehículos abandonados en la calle. Hasta un 63 % de los preguntados considera que se tarda demasiado en retirarlos de la vía pública, frente a un 24 % que opina lo contrario.

La encuesta se realizó del 8 al 18 de junio de forma online y entre la población residente en Balears mayor de 18 años.