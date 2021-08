El problema del exceso de caravanas en zonas como Ciutat Jardí o el Molinar es importante y son muchos los vecinos que se quejan de la presencia de estos vehículos frente a sus casas durante días. Pero del otro lado, los caravanistas lamentan que en Palma no existe ni un solo camping o lugar habilitado para el estacionamiento de caranavas, como sí tienen la mayoría de grandes ciudades en la Península o en Europa.

Por eso, el que fuera presidente del Club Balear de Autocaravanas y uno de los pioneros del acampismo en Mallorca, Sebastià Forner, vecino del Molinar, propone al Ajuntament que habilite un espacio para el aparcamiento de caravanas en el parque municipal de Son Perera. Considera que es un lugar muy grande, «donde los caravanistas podrían estar sin molestar a nadie».

Forner recuerda que las autocaravanas pueden estar aparcadas en un mismo sitio hasta diez días, sin sacar sillas ni hacer ruido a partir de cierta hora, entre otras obligaciones, sin que la Policía Local ni nadie les pueda decir nada. Eso sí, él mismo aclara que «las personas que tienen comportamientos incívicos, como tirar las aguas sucias, o que aparcan en un mismo sitio durante un mes no son campistas y deben ser denunciados por los vecinos, pero no tenemos que pagar todos por la actitud de algunos».

En su opinión, «el antiguo huerto de Son Perera tiene una parte de terreno que no se utiliza y allí se podría adaptar un área para al menos una veintena de autocaravanas, como se está haciendo en toda Europa». Más aún, Forner asegura que «cuando se les cuenta a los caravanistas de otros países que aquí no existe ni un solo camping para estos vehículos no se lo pueden creer»

Desde la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, que preside Miquel Obrador y a la que están adheridas la mayoría de entidades vecinales de esta zona, se está de acuerdo con esta propuesta que abandera Forner y defienden muchos caravanistas.

«Palma debe dar una solución al problema del gran número de caravanas que hay en algunos barrios y el Ajuntament no puede permitir el desorden actual», declara Obrador.

Por eso, añade que «somos partidarios de consensuar algunos sitios fijos en la ciudad con el Consistorio, los caravanistas y los vecinos de cada zona afectada, lugares que molesten lo menos posible a los vecinos, y este parque en concreto nos parece bien».