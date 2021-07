Cort asegura que el centro de inmigrantes no requiere ninguna licencia

El Ajuntament de Palma asegura que la creación de un centro de atención temporal de extranjeros en un solar municipal de s’Aranjassa no requiere ninguna licencia.

Por más que Ultima Hora ha insistido en las últimas horas en que desde el área de Urbanisme se confirme qué permisos son precisos y si se han concedido, no ha sido posible, el mutismo es total. Tan solo el presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, se ha pronunciado para afirmar que «es un solar propiedad de Emaya donde lo único que se ha hecho es desbrozarlo y aplanarlo, una actuación que no requiere de permisos porque no se va a construir nada allí». Añadió que «Emaya ha recibido una solicitud para usar el solar por parte de la Policía Nacional de forma excepcional y puntual».

Ante la pregunta de si hace falta algún permiso para ubicar el centro, la respuesta reiterada es que «se permite que se pueda usar ese espacio cuando se requiera, no hay instalación fija».

Pero lo cierto es que la Ley de Urbanismo de Balears (LUIB) establece en su artículo 146.b que, entre los actos sujetos a licencia urbanística municipal, están «los movimientos de tierra y las explanaciones», que es precisamente lo que se está haciendo en el solar de s’Aranjassa.

En el punto e del mismo artículo se indica que precisan licencia «la ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, sean provisionales o permanentes». La Policía Nacional confirmó el miércoles que lo que se colocará en este suelo son módulos desmontables.

Según el catastro, el solar elegido es un terreno rústico, de 102.578 metros cuadrados. Según vecinos afectadas, se llama Can Forner «y está catalogado como zona húmeda, por lo que allí no se puede hacer nada».

Fuentes consultadas indican que tanto la electricidad como el agua que precisará el centro se sacará de las instalaciones de esta depuradora. También se desconoce si el plan de emergencia de la depuradora de Sant Jordi, pegada a este solar, permite una infraestructura como ésta.

La decisión de ceder este solar la tomó el PSOE de Palma, sin informar a sus socios de Gobierno en Cort, por lo que ahora tanto Podemos como Més no esconden su disgusto con la ubicación.

El grupo municipal de Podemos dejó claro que no está de acuerdo con el sitio ni con las condiciones que se plantean». Por eso, propone «adecuar otros lugares, como el cuartel de Son Busquets o, incluso, alojar a estos inmigrantes en alguno de los hoteles COVID», declaró el portavoz del grupo, Rodrigo Romero.

También el líder de Més per Palma, Antoni Noguera, afirmó que «el Gobierno tiene suficientes instalaciones de su propiedad en la ciudad en las que abrir este equipamiento en condiciones dignas, como ejemplo el acuartelamiento de Son Tous o General Asensio, «espacios más amplios y más dignos que el solar junto a la depuradora».

El PP solicitó este jueves por escrito el expediente de la licencia de actividad y de obra de este centro.