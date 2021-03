Mercapalma aprobará en abril ayudas para las empresas que acrediten pérdidas

Mercapalma podría aprobar en el consejo de administración de abril las primeras ayudas para las empresas mayoristas que este miércoles por la mañana han celebrado su primera protesta sacando los camiones a la carretera.

El concejal de Promoción Económica y Ocupación, Rodrigo Romero, ha explicado que lo primero que tienen que hacer estas empresas es certificar las pérdidas que han tenido. Todas aquellas que cumplan con este requisito podrán beneficiarse del descuento del 50% en el alquiler de la nave que ocupan en Mercapalma así como de la tasa de entrada y salida de vehículos.

Pero el concejal reiteró que este descuento no puede hacerse con carácter retroactivo, como piden las empresas, porque no lo permite el decreto estatal, así que se realizaría por un período de 8 meses.

En la protesta de este miércoles han participado un total de 52 camiones que han provocado retenciones de tráfico en la Ma-30 al ser hora punta.

La presidenta de la patronal ha informado de que el permiso para la próxima protesta, con idéntico recorrido, se solicitará para el 15 de abril. Vanrell ha lamentado que el permiso para la que se ha celebrado este miércoles no se obtuvo por parte de Delegación de Gobierno hasta el mismo martes «por lo que hubo que avisar a las empresas de que podíamos salir a última hora».

La representante de las empresas mayoristas ha confirmado que siguen sin tener noticias del Ayuntamiento. «El alcalde hizo unas declaraciones diciendo que pedía que se llegase a un acuerdo y el concejal Romero declara que se darán ayudas, pero mientras tanto nadie confirma nada, no se llega a ningún acuerdo y a nosotros no se nos dicen nada por escrito».

En 2020 Mercapalma tuvo 1,7 millones de beneficios, ha recordado, «un año en que nosotros hemos tenido que mantener las empresas abiertas y soportar perdidas, pero ahora no podemos reclamar a nadie».

Vanrell ha criticado que «ni el alcalde ni el regidor se han dignado a venir a dar una explicación, como sí ha hecho la Consellería d'Agricultura» y ha exigido «tener una reunión con el Consistorio, el Consell de Mallorca y el Govern balear». Ha recordado que el Govern ha recibido una partida de 855 millones para repartir entre todos los sectores, excluido el sector agroalimentario porque en el resto de España no ha tenido problemas, al no haber tanta dependencia con el turismo, «pero nosotros hemos demostrado con números de facturación toda la bajada en ventas que han sufrido todas las empresas de este sector, para que quede bien claro que no estamos disfrazando nada».

En cuanto a la protesta de hoy, Vanrell ha dejado claro que «nosotros no queremos un caos de tráfico ni perjudicar a nadie», pero reclama comprensión para un sector que «en 45 años no se ha manifestado, es un sector muy sacrificado que trabaja con márgenes muy pequeños, pero ahora necesitamos pedir una ayuda».

Por último, ha admitido que las ayudas que piden «ya sabemos que no nos van a salvar, pero para nosotros es un síntoma de buena voluntad, necesitamos oxigeno».