El pleno reprueba a las infantas pero no aprueba quitar la plaza al Rey emérito

El tripartito aprobó este jueves en el pleno del Ajuntament, con los votos en contra de la oposición, reprobar a las infantas Elena y Cristina por vacunarse contra la COVID-19 antes de su turno en España, pero nuevamente fracasó la propuesta de Podemos y Més para que se retire el nombre de la plaza Juan Carlos I. El PSOE dejó solos, como en las anteriores ocasiones, a sus socios de Gobierno, impulsores de la propuesta, y se alineó con la oposición con una abstención.

Desde la oposición, el regidor de Vox Fulgencio Coll manifestó su rechazo a quitar el nombre de la plaza al rey emérito porque «fue una pieza clave en la transición democrática de España y eso pesa más que los comentarios de la prensa subvencionada y del corazón».

También Cs se posicionó en contra, en relación a las infantas, el edil Alejandro Escriche admitió que su vacunación fuera de España «no es estética, no me gusta, pero no les dieron ninguna vacuna que correspondiera a ningún ciudadano de este país».

El edil del PP Julio Martínez, por su parte, declaró que «para juzgar a alguien se debe poner en una balanza lo positivo y lo negativo, y el saldo para Juan Carlos sigue siendo positivo, gracias a él todos nosotros tenemos democracia». En cuanto a las infantas, consideró también que «no le han quitado ninguna vacuna a un español».

El líder de Més, Antoni Noguera, se mostró seguro de que antes de acabar la legislatura este nombre desaparecerá del callejero de Palma. Aseveró que si cualquiera de los regidores hubiera realizado una regularización fiscal o se hubiera vacunado en otro país «le habrían pedido la dimisión en bloque», «por qué al rey Juan Carlos no se puede quitar la plaza o a las infantas reprobar», preguntó.

A Coll le espetó que las informaciones sobre el ex jefe del Estado no parte de Hola o Lecturas, sino de medios como El País o el New York Times, que ya hace años abordó de dónde salía la fortuna del Rey. Noguera tildó de «muy decepcionante» el debate sobre este asunto en el pleno.

Para Alberto Jarabo, de Podemos, «no hay ni un solo palmesano que piense que el Rey emérito no se aprovechase de su cargo para enriquecerse» y, como Noguera, dejó claro que estas informaciones no están instigadas por la prensa rosa, sino que «está siendo investigado por la Fiscalía». «La gente -añadió- está confirmando ahora algo que ya suponía». Concluyó afirmando que el padre de Felipe VI «vive de un crédito que atesoró durante mucho tiempo, pero ese crédito ya se ha acabado».

Por último, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Francisco Ducrós, reiteró el argumento dado en otras ocasiones de que si se siguen confirmando las sospechas sobre el enriquecimiento ilícito de Don Juan Carlos se tendrá que tomar una decisión, en el sentido de apoyar la retirada de plaza, «pero aquí en Palma y en muchos otros sitios».