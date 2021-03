La oposición reprocha al Pacte el 'ridículo' realizado con los cambios de nombres de calles

La polémica por el cambio de nombre de calles de Palma tiñe el primer pleno presencial del año Ayuntamiento de Palma desde el primer minuto con las acusaciones de la oposición al Pacte de haber hecho el ridículo. El primero en sacar el tema fue el concejal del PP Julio Martínez, quien nada más tomar la palabra, en relación a un punto del orden del día que nada tenía que ver, reclamó la rectificación del equipo de Gobierno. «Les han tildado de incultos, analfabetos y hasta de idiotas», recordó, y les instó a «pedir perdón, se han equivocado y no pasa nada por pedir perdón». Al alcalde le reprochó que «en 2009 Gabriel Rabassa se merecía una calle y ahora no, ¿a qué Hila debemos creer? ¿Acaso en 2009 usted era franquista?». También preguntó «qué culpa tienen los toledanos de la incultura que gobierna en este Ayuntamiento».

La portavoz del grupo 'popular', Mercedes Celeste, acusó al alcalde de «huir del debate» con la retirada de una moción que habían presentado para que a partir de ahora los nuevos nombres de calles sean prioritariamente de mujeres, retirada que, en consecuencia, hizo decaer otra propuesta alternativa del PP por la que se reclamaba normativizar que el nombre de las nuevas calles se pusiera por unanimidad o mayoría de los grupos y no por decreto. «Hila no quiere debatir este tema, porque dice que ahora no es el momento. Es una vergüenza, esto ya es el colmo y no es lo que quieren los ciudadanos», criticó Celeste.

La portavoz de Ciudadanos, Eva Pomar, consideró «muy triste que Palma se haga notar a nivel nacional por la falta de rigor histórico de su alcalde». En su intervención en el pleno lamentó que «alguien no ha hecho bien su trabajo cuando llega a considerar que unos almirantes que dieron su vida por España mucho antes de la llegada del fascismo son franquistas». En cuanto al motivo por el que estas calles recibieron este nombre, Pomar informó que «las actas del Ayuntamiento de aquella época hablan de poner el nombre de la calle a los almirantes, no a los destructores de la Armada», en contra de lo que argumentó el alcalde.

Sobre la retirada de la calle Toledo, la edil destacó que «Toledo es una ciudad cultural, plenamente democrática, y ahora el Gobierno de Cort ha creado una confrontación con ellos por realizar un revisionismo histórico que es un despropósito». En julio de 2020, rememoró Pomar, ya se presentó esta propuesta y el edil de Cs Josep Lluís Bauzá ya pidió su retirada «porque iban a hacer el ridículo, como así ha sido».

Por otro lado, Pomar lamentó que solo tres de las doce nuevas calles tienen nombre de mujer, «lo que demuestra que este Gobierno hace feminismo de boquilla». También desde la Federació d'Associacions de Veïns de Palma se reclamó una mayor presencia de mujeres en los nuevos nombres de vías de la ciudad.